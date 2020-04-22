Причину гибели рыбы в реке Жайык выясняют в Атырауской области (ВИДЕО)

Атырау. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области, на канале Приморский (река Жайык), зафиксирован факт гибели рыбы, передает Kazakhstan Today.

21 апреля 2020 года на канале Приморский с 7 часов утра до 10.00 наблюдался ход снулой рыбы со стороны моря в реку Жайык. Преобладали крупные особи леща и половозрелые особи воблы. В нескольких точках отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. Методом экспресс-анализа определена концентрация кислорода в воде: на самой реке Жайык 9,7 миллиграмма на литр, на стыке реки Жайык и канала Приморский 3,5 миллиграмма на литр и в центре канала Приморский 1,5 миллиграмма на литр", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет .





По его словам, снулая рыба, попав в реку Жайык, в большинстве своем ожила и скрылась в толще воды. Погибшая рыба собрана, в настоящее время рассчитывается ее объем.

Отобраны пробы погибшей рыбы. Пробы направлены на анализ в ветеринарную инспекцию для определения причины гибели. На месте обнаружения погибшей рыбы вскрыты несколько экземпляров воблы и леща. При вскрытии обнаружено, что большая часть воблы после икрометания, а у лещей половозрелость на 4-й стадии. Причины гибели рыбы будут известны после лабораторных исследований", - уточнил Сакен Дилдахмет.

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