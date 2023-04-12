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Проект закона "Об аквакультуре" разработали в Казахстане
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработали проект закона "Об аквакультуре".
Основания для принятия проекта закона со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения президента Республики Казахстан, руководства правительства и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что целью разработки и принятия проекта закона РК "Об аквакультуре" является необходимость создания нормативной правовой основы регулирования правоотношений, возникающих в процессе культивирования и искусственного выращивания рыб и водных гидробионтов для различных целей, включая зарыбление естественных водоемов в воспроизводственных целях, выращивания рыбопосадочного материала для товарного рыбоводства.
Для реализации поставленных целей необходимо осуществить формирование нормативной правовой базы развития и функционирования аквакультуры, устранить имеющиеся пробелы действующего законодательства, обеспечить необходимые условия для решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности и доступности граждан к высококолорийной белковой продукции в пределах норм потребления, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения", - отмечается в тексте.
Также сообщается, что принятие предлагаемой редакции закона Республики Казахстан "Об аквакультуре" позволит разработать и принять эффективные правовые механизмы, способствующие не только развитию аквакультуры, но и дальнейшему устойчивому экономическому развитию государства, а именно:
- возмещение пищевой рыбной продукции, получаемой от рыболовства в условиях снижения естественных рыбных ресурсов;
- снижение эксплуатационной нагрузки на популяции естественных водных объектов;
- развитие науки в области рыбного хозяйства, кадрового потенциала, престижа и роли в обществе специалистов рыбоводов;
- развитие и рост смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного инвентаря и оборудования;
- стимулирование внедрения современных мировых достижений и технологий и применение современных цифровых технологий;
- укрепление социальной сферы за счет увеличения рабочих мест;
- повышение устойчивости финансового положения хозяйствующих субъектов в отрасли рыбоводства, создание условий для дальнейшего привлечения инвестиций;
- улучшение снабжения населения продукцией из гидробионтов по доступным ценам, повышение среднедушевого потребления рыбной продукции в пределах научно обоснованных норм, обеспечение оздоровления населения и продовольственной безопасности страны;
- концептуальное обновление нормативной основы регулирования отношений между заинтересованными субъектами, возникающими в процессе реализации деятельности рыбоводства;
- правовое урегулирование отвода акваторий водных объектов и прибрежных земель для расширения и строительства новых рыбоводных хозяйств;
- создание реестра субъектов аквакультуры с содержанием сведений о действующих субъектах в данной области, осуществляемых ими видах деятельности, их филиалах.
Принятие законопроекта позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны, сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов для их устойчивого использования в экономике в качестве источника доходов и обеспечения занятости населения путем реализации мероприятий для естественного и искусственного воспроизводства", - говорится в тексте.
Отмечается, что принятие законопроекта не влечет отрицательных социально-экономических последствий.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане введен запрет на вывоз сома и судака.