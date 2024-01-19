18.01.2024, 13:31 6946
Провести экспертизу проекта ликвидации опасного для здоровья рудника требует сенатор
Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Затопление Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области может нанести значительный вред здоровью населения, считает депутат сената Ольга Булавкина.
По ее мнению, необходимо провести экспертизу промышленной безопасности и государственную экологическую экспертизу проекта ликвидации Белоусовского месторождения. Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек.
Сенатор рассказала, что разработка Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области ведется уже почти 200 лет.
Среднее содержание загрязняющих веществ в реке Глубочанка составляет: тяжелыми металлами - 137%, взвешенными веществами -103%. И в почве накапливаются загрязняющие вещества, что неблагоприятно влияет на здоровье людей и растительный мир", - отметила Булавкина.
По ее словам, несмотря на информацию Министерстве экологии о запасах рудника, которых хватит для добычи еще на 12 лет, компания "Казахмыс" намерена затопить шахты. В прошлом году на общественных слушаниях местные жители высказали свои опасения по поводу таких планов. Они опасаются, что затопление приведет к провалам грунта и возможным жертвам, поскольку поселок расположен над горными выработками.
Помимо обвалов, затопление шахт приведет к вытеснению на поверхность загрязненного шахтного воздуха. В течение несколько десятилетий будет происходить скопление метана и углекислого газа в подвальных помещениях жилых домов, что будет наносить значительный вред здоровью населения. В свою очередь загрязненными подземными водами будет нанесен непоправимый урон сельскому хозяйству", - рассказала Булавкина.
В своем депзапросе сенатор предлагает:
- провести исследования по разработке экологически безопасных и экономически эффективных способов консервации месторождения;
- разработать единую программу развития депрессивных территорий, пострадавших вследствие закрытия шахт;
- выделить средства на переселение жителей домов в границах ликвидированных месторождений.
Напомним, 4 января в Павлодарской области произошла трагедия вблизи шахты Майкаинского рудника. Автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку. Позже были найдены тела двух спасателей. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. В МЧС рассказали подробности спасательной операции.
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18.01.2024, 16:07 5786
О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана обеспокоены риском смертности новорожденных детенышей тюленя из-за недостаточно толстого слоя льда на Каспии.
По словам экологов, для щенки (период деторождения у тюленей. - Прим. ред) каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. При этом они отметили, что в первые дни после рождения детеныши тюленей почти не имеют подкожного жира, а только волосяной покров, в этой связи попавшие в холодную воду детеныши не могут долго находиться в воде, их мех промокает, и они гибнут. Детеныши находятся на льду весь период грудного вскармливания (3-4 недели). Поэтому образование льда на северной части Каспийского моря имеет особо важную роль для размножения и сохранения тюленя.
В ведомстве рассказали, что ледостав начался со второй декады декабря 2023 года. На сегодня площадь ледового поля на акватории Северного Каспия достигает 67%. Формирование толщины ледяного покрова идет неравномерно: северная и северо-восточные участки имеют толщину до 10-15 см, а на участках образовавшейся кромки лед изменчив и достигает 5-10 см. С 1 декабря 2023 по 13 января 2024 года температура воздуха в Мангистауской области колебалась от минус 3 до плюс 10 градусов. В аналогичный период 2022-2023 годов зима была значительно холоднее с температурами от 0 до минус 10-15 градусов.
Вместе стем, по данным Казгидромета, в период с 20 января по 20 февраля 2024 года ожидается теплая погода до плюс 11 градусов. Указанное потепление может сократить площади ледового поля до 20-40%.
Рождение щенков происходит с 3 декады января до конца февраля, массовая щенка происходит с 10 по 25 февраля. При этом толщина ледового поля 10-15 см и его нестабильность могут привести к повышенной смертности новорожденных детенышей тюленя. Кроме того, данная ситуация негативно влияет на исход родов самок (они абортируются)", - заявили в комитете.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на постоянном контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Комитета рыбного хозяйства и научных организаций.
Напомним, в Казахстане планируют создать резерват для сохранения краснокнижного каспийского тюленя.
15.01.2024, 18:00 28381
В Мангистауской области численность погибших лебедей превысила 980 особей
Фото: inaktau.kz
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Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области численность погибших лебедей-шипунов превысила 980 особей, сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
На озере Караколь обнаружено 968 штук мертвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января, численность погибших птиц дошла до 988 особей", - цитирует lada.kz Габбаса Досатова.
В акимате Каракиянского района также подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
11.01.2024, 14:19 55066
Отель сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей
Фото: Кадр из видео
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Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.
Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку, и, соответственно, уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь", - цитирует менеджера отеля издание "Лада".
Он отметил, что в сезон, когда отель полный и гостей много, эту воду используют как техническую для полива деревьев. А с начала осени значительно сокращается использование и сброс данной воды.
Менеджер подчеркнул, что в штате отеля имеется свой эколог, который ежеквартально проводит проверки. Отель имеет документально подтвержденное разрешение на эмиссию. Он пояснил, что при проектировании отеля не было центральной канализационной системы и проект сброса в Караколь был согласован.
Сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции, потому что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно, сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заверил Исагалиев.
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил, что это происходит из-за подъема ила со дна озера под воздействием значительного давления воды.
Напомним, численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области.
Информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
10.01.2024, 10:38 64611
Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области
В озере Караколь выявлено превышение загрязняющих веществ
Фото: Lada.kz
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Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области. Специалисты обнаружили загрязнение озера Караколь, сообщает Lada.kz.
По последним данным, найдено и утилизировано 826 мертвых лебедей. В ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ, проинформировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
По его словам, мониторинг за лебедями и их популяцией происходит на озере Караколь ежедневно.
По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сказал председатель Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
08.01.2024, 17:25 81136
Миллион гектаров саксаулового леса появятся на осушенном дне Аральского моря
За последние три года было посеяно 544,5 тысячи гектаров леса
Фото: Минэкологии
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Кызылорда. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Миллион гектаров саксаулового леса появятся на казахстанской стороне осушенного дна Аральского моря, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тысяч гектаров. Посадка на осушенном дне Арала сегодня обеспечена инфраструктурой по подготовке семян к посеву и выращиванию, также приобретена необходимая спецтехника", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что за последние три года было посеяно 544,5 тысячи гектаров леса. Кроме того, в текущем году планируется посадить еще 275 тысяч гектаров.
Ранее главой государства в целях улучшения экологической обстановки поставлена задача по проведению лесомелиоративных работ на осушенного дна Аральского моря до 2025 года на общей площади 1,1 млн гектаров, путем создания саксауловых насаждений.
Также в этом году председательство в Международном фонде спасения Арала переходит к Казахстану.
08.01.2024, 14:10 82746
Qazaq Stroy попытался представить вырубку деревьев как большое благодеяние
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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В строительной компании Qazaq Stroy прокомментировали вырубку нескольких тысяч деревьев в микрорайоне Дарабоз, вызвавшую негодование алматинцев.
Глава Qazaq Stroy Болат Ибрагимулы заверил, что на протяжении всего времени компания постоянно проводила переговоры и встречи с жителями близлежащих территории.
Ими неоднократно поднимались ряд проблемных вопросов, которые мы, соответственно, взяли не только во внимание, но и обязались исполнить, подписав с жителями меморандум", - сказал он.
Директор строительной компании утверждает, что на месте, где произошла вырубка, ранее была дикая поросль, участок был завален мусором, отсутствовали пешеходные дорожки, освещение.
Помимо жилого комплекса с государственной школой на 1200 мест, дошкольного учреждения, многоуровневого паркинга и территорией для выгула собак в проекте мы предусмотрели также современный парк (...) где жители смогут проводить время", - обещает застройщик.
По его словам, согласно подсчету деревьев, который провела специализированная компания, их количество составило 2979 штук.
Из них на 182 дерева мы получили разрешение на пересадку, а на 2797 - на вырубку. Мы провели все в соответствии и требованием законодательства РК и поэтому получили все необходимые документы. Компенсационная посадка по закону составляет 1 к 10. Итого в этом году мы высадим 27 970 деревьев. В первую очередь высаживать начнем на территории ближайших жилых комплексов, а после по всему городу", - заверил Болат Ибрагимулы.
При этом он подчеркнул, что вся эта работа будет проводиться совместно с акиматом, общественным советом города, общественными деятелями, активистами, где любой желающий сможет принять участие в компенсационной высадке.
Все 27 970 деревьев мы посадим в этом году. Это наша персональная ответственность", - добавил глава компании-застройщика.
Ранее сообщалось, что компания ТОО "Qazaq Stroy Almaty", помимо разрешенных на вырубку 2797 деревьев, незаконно уничтожила более двухсот деревьев и кустарников в Алатауском районе Алматы для возведения очередного "человейника". По данному факту заведено уголовное дело.
Практику с пересадкой деревьев прокомментировали эксперты. Эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан сказала, что "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов отметил, что пересаживать деревья нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет.
Что касается посадки саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись. По словам алматинцев, вместо уничтоженных реликтовых деревьев высаживаются "чахлые прутики".
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
05.01.2024, 16:39 107421
Застройщик незаконно вырубил более 200 деревьев и кустарников в Алатауском районе Алматы
Фото: pixabay.com
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление экологии и окружающей среды Алматы выявило незаконную вырубку 176 деревьев и более 40 кустов на объекте строительства ТОО "Qazaq Stroy Almaty".
По информации городского акимата, вырубка произведена на участке площадью 17 гектаров в микрорайоне Дарабоз. При этом уточняется, что уничтоженные насаждения не попадают под пятно строительства.
Управлением совместно с сотрудниками специализированной природоохранной прокуратуры и природоохранной полиции составляется акт обследования зеленых насаждений с подсчетом нанесенного ущерба. Управлением полиции Алатауского района города Алматы возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".
С июня 2023 года через портал "Государственных услуг" (Elicense.kz) в управление экологии и окружающей среды Алматы от ТОО "Qazaq Stroy Almaty" поступило 6 заявок для получения разрешения на вырубку деревьев на территории строительства жилого комплекса. На все заявки были предоставлены мотивированные отказы по причине отсутствия в предоставленных материалах заключения экспертизы с содержанием информации о зеленых насаждениях. 28 ноября 2023 года новым собственником ТОО "ЖК Altyn Ai" рабочий проект был дополнен письмом от РГП "Госэкспертиза" № 1602-Б. 5 декабря 2023 года через портал "Государственных услуг" (Elicense.kz) от ТОО "Qazaq Stroy Almaty" в управление вновь поданы документы на получение разрешения на снос зеленых насаждений под строительство МЖК с объектами обслуживания и подземным паркингом", - рассказали в акимате.
В ведомстве отметили, что выдача разрешения на вырубку деревьев является государственной услугой, соответственно, в случае предоставления необходимого пакета документов отказ в выдаче разрешения не предоставляется возможным.
В связи с предоставлением полного пакета документов по обеспечению условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией (Государственная вневедомственная экспертиза), 11 декабря 2023 года управлением по вышеуказанному адресу выдано разрешение на вырубку деревьев в количестве 2797 штук с проведением компенсационной посадки взамен вырубленных деревьев в количестве 27 970 штук. Управлением также были согласованы работы по пересадке зеленых насаждений в количестве 100 штук", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате добавили, что посадка саженцев будет произведена на землях общего пользования, с комом земли высотой не менее 2,5 метра, с соблюдением всех требований "Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы".
Ранее сообщалось, что в Алматы ради пробивки улицы выкопали редкие деревья.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса. Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
Ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан. По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов подчеркнул, что пересаживать деревья нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет.
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в депзапросе на имя генпрокурора отметил, что в Алматы из-за бездумного строительства в Алматы уничтожили все яблоневые сады. Под бульдозер идут даже захоронения на кладбищах.
В августе прошлого года общественники сообщили, что в Алматы из-за реконструкции моста может исчезнуть парк возле реки Есентай. Под вырубку попадало 101 дерево. В акимате пообещали, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.
Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. Под уничтожение попали около 17 тысяч аварийных деревьев.
Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись. По словам алматинцев, при компенсационных посадках, вместо уничтоженных реликтовых деревьев высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
04.01.2024, 16:22 115046
Более 5,5 тысячи сайгаков планируют изъять для научных целей в Казахстане
Проект приказа находится на публичном обсуждении до 12 января 2024 года
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа, в котором утверждены годовые лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, передает корреспондент агентства.
Согласно проекту лимита изъятия объектов животного мира на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года, планируется изъять 5510 сайгаков.
При этом отмечается, что изъятие сайгаков будет осуществляться только в научных целях.
Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 12 января 2024 года.
Напомним, осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины. В декабре Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
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