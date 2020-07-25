Река в Алматы покрылась странной пеной

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - В Алматы на видео сняли реку, покрытую огромными клубами пены, передает Kazakhstan Today.

Что творит у нас народ, посмотрите. Пена, такой запах порошка идет, это просто ужас", - говорит автор ролика.

Комментаторы пишут, что в последнее время в Казахстане участились такие факты.

Это какой-то челлендж, что ли? Кто больше навредит природе? Люди, что с вами не так?", "Что вы творите? Будьте людьми, хотя бы попытайтесь!" - пишут в комментариях. Некоторые предположили, что видео было снято в России, а не в Казахстане.

В пресс-службе Министерства экологии сообщили, что председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов прокомментировал ситуацию. По его словам, как только появилась публикация, на место прибыли специалисты.





23 июля в социальных сетях появилось видео по пенообразованиям в реке Каргалы Наурызбайского района Алматы. Сотрудники департамента экологии незамедлительно выехали на место. На момент прибытия вода была уже чистая. Сделали отбор проб горной воды. Начали проводить опрос населения. По словам жителей, пару часов до приезда экологов действительно было такое проявление в реке", - пояснил Жолдасов.

По словам эксперта, происхождение пены пока не установлено. Инспекторы департамента экологии проводят обследования по руслу реки сверху вниз. Вероятным источником считают жилые массивы.

Будем подключать и службы полиции, и акиматы, которые ответственны за эти участки", - резюмировал Зулфухар Жолдасов.

При установлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности.

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