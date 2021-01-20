Самую глубокую впадину Казахстана превратили в мусорный полигон

Кадр с видео

Актау. 19 января. Kazakhstan Today - Самая глубокая впадина в Казахстане Карагие превращается в свалку. Еще недавно чиновники думали устроить в этой местности курортную зону, но очевидцы сняли на видео, как территорию приспособили под мусорный полигон, передает Kazakhstan Today.

Покрышки от машин и бытовой мусор сюда, судя по всему, вывозили грузовиками, сообщает телеканал КТК

С этого года из бюджета мы выделили специально деньги, чтобы охватить всю территорию района. Это у нас около 500 тыс. квадратных метров земли. Вся территория района, следить очень трудно. Но если факт такой будет (сваливание мусора. - Прим. агентства), мы обязательно отреагируем", - прокомментировал Мунайлинский районный отдел ЖКХ Бисенгали Кенжалиев.

Впадина Карагие находится вдали от населенных пунктов. На видео, которое шокировало экологов, помимо хлама видны следы от нефтепродуктов. Специалисты уверены: все это наносит непоправимый ущерб особо охраняемой территории.

В департаменте экологии сообщили, что в июне вступит в силу новый закон, который позволит контролировать вывоз мусора, а также в несколько раз увеличит штрафные санкции. Пока же убирать в заповедной зоне будут по старинке - после сигнала от местных жителей.

По данному материалу нами направлены письменные требования в адрес акимата Мунайлинского района. В настоящее время ими готовится до конца недели провести очистительные работы", - сообщил руководитель департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев заявил о том, что пандемия показала низкую экокультуру граждан

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства