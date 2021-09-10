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Сенатор: В стране всего 25% опасных отходов подвергается переработке, остальное попадает в окружающую среду

09.09.2021, 12:05 7399
Сенатор: В стране всего 25% опасных отходов подвергается переработке, остальное попадает в окружающую среду
Фото: Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Сенатор Андрей Лукин выразил свое недовольство качеством проводимого в стране государственного экологического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению Андрея Лукина, отмечаются факты системных нарушений и недостатков, недостаточность мониторинга за экологической ситуацией, непринятие мер по установлению источников загрязнений, устранению нарушений, возмещению ущерба.
 

За последние два года на территории страны зафиксировано 1296 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и 934 - водоемов. При этом не выявляются источники загрязнения, а также не используются материалы наблюдений за состоянием окружающей среды, на которые ежегодно тратится до 1,5 миллиарда тенге", - цитирует депутата газета "Казправда".

 
Он также отметил, что в стране не обеспечивается контроль за оборотом опасных отходов производства. Ежегодно образовывается до 150 млн тонн отходов, при этом переработке и обезвреживанию подвергается всего 25%.
 

То есть большая часть выбрасывается в окружающую среду без переработки и снижения опасных свойств. Незаконные захоронения таких отходов имеют место в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Шымкенте. Всего на сегодня накоплено 3,1 миллиарда тонн. В СМИ все чаще освещаются факты игнорирования интересов населения при создании и расширении вредных производств", - считает спикер.

 
При этом, подчеркнул сенатор, в случаях выявления фактов загрязнения окружающей среды уполномоченные органы выносят необоснованные предписания, вовлекая бизнес в длительные судебные тяжбы, либо бездействуют.
 

Экология Казахстана переживает не лучшие времена. Если ситуация не изменится, то страну постигнут плачевные последствия для флоры и фауны. Прошу принять меры по организации контроля за оборотом опасных отходов и их полному обезвреживанию, решению проблем по рекультивации незаконных карьеров, в том числе в столице, экологическими проблемами атмосферного воздуха", - добавил Лукин.


Ранее депутаты мажилиса обратились в правительство с запросом продолжить рекультивацию радиоактивных отходов во впадине "Кошкар Ата".
 

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