Сенатор: В стране всего 25% опасных отходов подвергается переработке, остальное попадает в окружающую среду

Фото: Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Сенатор Андрей Лукин выразил свое недовольство качеством проводимого в стране государственного экологического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению Андрея Лукина, отмечаются факты системных нарушений и недостатков, недостаточность мониторинга за экологической ситуацией, непринятие мер по установлению источников загрязнений, устранению нарушений, возмещению ущерба.

За последние два года на территории страны зафиксировано 1296 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и 934 - водоемов. При этом не выявляются источники загрязнения, а также не используются материалы наблюдений за состоянием окружающей среды, на которые ежегодно тратится до 1,5 миллиарда тенге", - цитирует депутата газета "Казправда".

Он также отметил, что в стране не обеспечивается контроль за оборотом опасных отходов производства. Ежегодно образовывается до 150 млн тонн отходов, при этом переработке и обезвреживанию подвергается всего 25%.

То есть большая часть выбрасывается в окружающую среду без переработки и снижения опасных свойств. Незаконные захоронения таких отходов имеют место в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Шымкенте. Всего на сегодня накоплено 3,1 миллиарда тонн. В СМИ все чаще освещаются факты игнорирования интересов населения при создании и расширении вредных производств", - считает спикер.

При этом, подчеркнул сенатор, в случаях выявления фактов загрязнения окружающей среды уполномоченные органы выносят необоснованные предписания, вовлекая бизнес в длительные судебные тяжбы, либо бездействуют.

Экология Казахстана переживает не лучшие времена. Если ситуация не изменится, то страну постигнут плачевные последствия для флоры и фауны. Прошу принять меры по организации контроля за оборотом опасных отходов и их полному обезвреживанию, решению проблем по рекультивации незаконных карьеров, в том числе в столице, экологическими проблемами атмосферного воздуха", - добавил Лукин.





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