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Состояние реки Урал станет ключевой темой на форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России

18.09.2020 9235
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - На предстоящем в ноябре форуме приграничного сотрудничества Казахстана и РФ в Кокшетау основной акцент будет сделан на обсуждение состояния реки Урал. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе онлайн встречи с населением Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 

По инициативе главы государства основной акцент на форуме приграничного сотрудничества, который пройдет в этом году в ноябре в Кокшетау, будет сделан на вопросе состояния, проблем реки Жайык. Мы неоднократно выезжали в РФ, эти вопросы поднимали", - сказал Мирзагалиев.

 
Присутствовавшая на встрече директор департамента трансграничных рек Минэкологии Казахстана Алия Шалабекова проинформировала также, что достигнута договоренность с российскими коллегами о проведении гидрологического обследования реки.
 
Планируется также в рамках указанного обследования изучить влияние гидротехнических сооружений на реку.
 
В ходе встречи также жители региона совместно с представителями министерства обсудили проект Дорожной карты по решению экологических проблем региона.
 
План содержит почти два десятка мероприятий, направленных на улучшение экологии региона. В частности, включена мера по увеличению площадей зеленых насаждений на территории государственного лесного фонда с 782 гектаров до 1200 гектаров до 2025 года; запрет на использование дизельного топлива пассажирским автотранспортом; внедрение на производствах области автоматизированной системы мониторинга выбросов и т.д.
 
Дорожная карта будет доработана с учетом предложений населения в течение двух недель.
 

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