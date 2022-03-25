Специалисты не обнаружили следов разлива нефти после повреждения трубопровода КТК

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Для осмотра акватории направлен вертолет ведомства Ми-8. В настоящее время следов разлива нефти в море не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума.
В настоящий момент погрузка на морском терминале КТК приостановлена.
21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.
22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
Своевременное выявление неисправностей позволило исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. Таким образом, риск для создания аварийной ситуации отсутствует.
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.
Прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.