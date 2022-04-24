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Стала известна причина массового падежа лошадей в Атырауской области

23.04.2022, 19:06 5691
АТЫРАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Атырауской области был зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проведенных исследования специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. 
 
По имеющимся данным, эти диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов. 
 
Кроме того, согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных.
 
В ходе совещания, организованного Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.
 
Эпизоотическая ситуация находится под контролем Министерства сельского хозяйства РК.
 

новости по теме

Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

23.04.2022, 12:30 8541
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В рамках общереспубликанской экологической акции "Бiрге - таза Қазақстан" глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии также приняли участие руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены президентского молодежного кадрового резерва, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами президентского молодежного кадрового резерва.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. "Дерево - это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу", - убежден президент.
 

Выражаю всем признательность. Вы - будущее нашей страны. Мы вместе должны построить новый Казахстан, Вторую Республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех", - сказал лидер Казахстана.

 
В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.
 
Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.
 

В озерах СКО погибло 150 кг карася

22.04.2022, 17:51 13611
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 АПРЕЛЯ - В озере Пруд у села Пресновки Кызылжарского района погибло 150 кг карася, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Второй факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовом у села Арыкбалык Айыртауского района. Оба водоема находятся в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. 
 

Для выяснения причины гибели рыб на место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и ветеринарной службы районов. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов. Акиматы сельских округов организовали сбор и утилизацию погибшей рыбы", - сообщили в департаменте экологии.

 
Ранее в Павлодарской области на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов.
 
18 апреля в СКО произошла массовая гибель рыбы на озере Бугровом, расположенном в 100 метрах западнее села Бугрового в Кызылжарском районе. 
 
В начале апреля в Туркестанской области на берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыбы. Погибли карась и сазан.
 

Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку

22.04.2022, 14:48 14991
Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку
Фото: telegram/EcologyofQazaqstan
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Департамент экологии Алматинской области совместно с депутатами маслихата начал проверку по факту экологического инцидента в селе Даулет Талгарского района, где местные жители обнаружили свалку останков сельхозживотных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По факту нарушения экологических норм в отношении завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Талгарского района Алматинской области прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки", - сообщили в Министерстве экологии. 

 
В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Экологического кодекса РК общественные отношения в области обращения с биологическими отходами регулируются специальным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии. 
 

Вопрос находится на контроле. О статусе проверки будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в министерстве. 

 
О проверке также сообщил на своей странице в Facebook депутат маслихата Ержан Игибаев.
 

Сегодня в качестве депутата маслихата от партии AMANAT выехал в Талдыкорган для встречи с руководителем Аккозиевым Орманом и его заместителем Сарбазовым Сериком. В ходе встречи с руководством обсудили дальнейшие совместные действия по данному обстоятельству с необходимостью привлечения ветеринарной инспекции и СЭЗ. В свою очередь, департаментом экологии прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки в рамках своих компетенций", - написал Аккозиев. 

 
По его словам, предприятие каким-то образом осуществляет свою деятельность в форме крестьянского хозяйства "Байгабатов А.С.".
 

Земельный участок предоставлен Байгабатову А. на праве частной собственности площадью 0,9750 га, с целевым назначением: для строительства мини-цеха по производству рыбо-костной муки, но никак мясо-костной муки, но что мы обнаружили по факту?" - задается вопросом депутат. 

 
Напомним, на днях останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе. Депутаты маслихата назвали произошедшее экологическим коллапсом села Даулет. Шокирующее видео было опубликовано в Instagram-паблике talgarnewskz

 

В Алматинской области обнаружили свалку останков сельхозживотных

21.04.2022, 19:48 20551
ТАЛГАР. 21 АПРЕЛЯ - Останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экологический совет в составе депутатов районного и областного маслихатов выехал на место. Они назвали происшедшее экологическим коллапсом села Даулет, сообщает Talgarnews.kz в своем Instagram.
 
По словам члена экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода на открытом воздухе без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть. Работает промывочная печь, не имеющая специального оборудованного септика и разрешения на эмиссию. Также члены экологического совета заметили, что работники завода находятся на территории без защитных костюмов, перчаток и масок. По их информации, предприятие осуществляет свою деятельность не по целевому назначению.
 
Экологический совет считает, что это экологическое происшествие несет серьезную угрозу для окружающей среды Талгарского района и здоровья жителей близлежащих домов.
 

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможны образования биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов", - отметил Ержан Игибаев.

 
Экологический совет настоятельно и в безотлагательном порядке призывает департамент экологии Алматинской области, Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля открыть экологическую проверку на данный производственный объект. Сделать необходимые лабораторные пробы земли и воздуха, воды. Определить степень загрязнения и причиненного ущерба окружающей среде с дальнейшим привлечением к ответственности собственника завода.
 
 

В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба

21.04.2022, 11:08 23121
В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба
Фото: instagram/zemb_inspekcia.rh
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области на реке Ильюшка, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 апреля на место гибели рыбы выехала комиссия. Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ "НПЦ РХ" проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.
 

При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшка, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время. Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено", - проинформировали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

 
Сбор и утилизация снулой рыбы будут проведены местными исполнительными органами.
 
В ведомстве уточнили, что количество снулой рыбы (щука) составило 25 килограммов.

 

В СКО произошла массовая гибель рыбы

18.04.2022, 18:49 30176
В СКО произошла массовая гибель рыбы
Фото: instagram.com/sko_kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области произошла массовая гибель рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографиями, на которых заснято большое количество мертвой рыбы у берега озера, поделились в соцсетях очевидцы.
 
По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, замор рыбы произошел на озере Бугровое, расположенном в 100 метрах западнее села Бугровое в Кызылжарском районе.
 
В ведомстве уточнили, что водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина - около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем. 
 

Предполагаемой причиной замора рыбы стало снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличением концентрации соли в воде до критического уровня", - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

 
На место выехали специалисты заинтересованных госорганов. Комиссия сделает предварительные расчеты количества погибшей рыбы, отберет пробы воды и тушек для установления причин замора.
 

О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете

18.04.2022, 16:09 30841
О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посты экологического мониторинга РГП "Казгидромет" отмечают превышение: 
 
1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,2 ПДК; 
 
2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 - 2,2 ПДК;
 
3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1 - 1,2 ПДК;
 
4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0 - 2,5 ПДК;
 
5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,6 ПДК.
 
Наиболее загрязнены район поста № 5 (пр. Туран, 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста № 8 (мкр. Коктал), по РМ-2,5 в районе постов № 6 (ул. Акжол) и № 7 (ул. Туркестан).
 
В Казгидромете отметили, что влияние на задымление могли оказать пожары в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

Ранее сообщалось, что на территории дачных обществ Павлодарской области произошел пожар.

 

Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау

14.04.2022, 16:29 39536
Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 14 АПРЕЛЯ - Очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Lada, видео снято видеографом Нуркеном Тажибаем в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60 - 70 метров. 
 
 

Такая же ситуация наблюдается и в городской черте, где вода также значительно отступила от берега", - сообщает издание. 

 
 
Напомним, в прошлом году в Министерстве экологии РК прокомментировали видео с обмелением Каспия. 
 

Судя по видео, это район Прикаспийской низменности, Северо-Восточный Каспий. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к понижению. И понижение будет продолжаться", - отметили в министерстве.

 

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