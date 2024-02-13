Строительство на водных объектах или в водоохранных зонах запретят в Казахстане

В данном регионе обитают джейраны, переднеазиатские леопарды, уриалы, куланы и другие животные

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Самарканд. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан в ходе 14-й встречи сторон (COP 14) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных в Самарканде подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.





Целью принятого меморандума является трансграничное сотрудничество стран по сохранению ключевых видов млекопитающих мигрирующих животных этого региона - это джейран, переднеазиатский леопард, уриал, кулан и другие", - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





11 февраля на полях COP 14 прошла восьмая встреча управляющего комитета глобальной программы по охране снежного барса и экосистем (GSLEP). Вице-министр экологии РК Нуркен Шарбиев сообщил о достигнутых успехах по изучению и сохранению снежного барса и его местах обитания в Казахстане. В докладе были отражены усилия национальных общественных и научных институтов по мониторингу вида с использованием самых современных технологий.





На мероприятии была организована панельная сессия, посвященная трансграничному сотрудничеству стран Центральной Азии для сохранения мигрирующих видов диких животных.





Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев принял участие онлайн. Он обозначил намерения Казахстана по усилению мер в изучении и сохранении мигрирующих видов животных, а также выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с соседними странами - Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном по сохранению ключевых видов животных (сайгаков, снежных барсов и других).





На площадке министерской встречи Казахстан наряду с Узбекистаном и Кыргызстаном присоединился к меморандуму о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии. Меморандум действует в рамках конвенции, его подписали уже более 60 стран из региона Евразии и Африки.





Встреча сторон (COP 14) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция) продлится до 17 февраля. Казахстан присоединился к конвенции в 2005 году.