Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку

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По факту нарушения экологических норм в отношении завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Талгарского района Алматинской области прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки", - сообщили в Министерстве экологии.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Экологического кодекса РК общественные отношения в области обращения с биологическими отходами регулируются специальным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.
Вопрос находится на контроле. О статусе проверки будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в министерстве.
О проверке также сообщил на своей странице в Facebook депутат маслихата Ержан Игибаев.
Сегодня в качестве депутата маслихата от партии AMANAT выехал в Талдыкорган для встречи с руководителем Аккозиевым Орманом и его заместителем Сарбазовым Сериком. В ходе встречи с руководством обсудили дальнейшие совместные действия по данному обстоятельству с необходимостью привлечения ветеринарной инспекции и СЭЗ. В свою очередь, департаментом экологии прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки в рамках своих компетенций", - написал Аккозиев.
По его словам, предприятие каким-то образом осуществляет свою деятельность в форме крестьянского хозяйства "Байгабатов А.С.".
Земельный участок предоставлен Байгабатову А. на праве частной собственности площадью 0,9750 га, с целевым назначением: для строительства мини-цеха по производству рыбо-костной муки, но никак мясо-костной муки, но что мы обнаружили по факту?" - задается вопросом депутат.
Напомним, на днях останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе. Депутаты маслихата назвали произошедшее экологическим коллапсом села Даулет. Шокирующее видео было опубликовано в Instagram-паблике talgarnewskz.