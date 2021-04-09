ТЭО проекта по модернизации ТЭЦ-2 в Алматы не прошло госэкспертизу

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АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Обоснование проекта модернизации ТЭЦ-2 в Алматы не прошло госэкспертизу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе отчетной встречи перед населением о реализации дорожной карты по решению экологических проблем Алматы управляющий директор по развитию и трансформации АО "Алматинские электрические станции" Серик Калиев сообщил, что утверждение проекта по модернизации ТЭЦ-2 отложено до мая, сообщает портал inAlmaty.kz

Одной из мер по дорожной карте для снижения выбросов является модернизация ТЭЦ-2. Пятого апреля было получено отрицательное заключение по госэкспертизе технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. В настоящее время нами и проектной организацией "КазНИПИЭнергопром" проводиться работа по устранению данных замечаний. К концу следующей недели мы данные замечания исправим и снова будем заходить на госэкспертизу. Думаю оптимистичные сроки ее окончания - это конец мая", - сказал Калиев.

По его словам, также разрабатывается Дорожная карта по строительству внешнего газопровода для работы алматинской ТЭЦ-2 на газе. По переводу на газ ТЭЦ-3 фонд "Самрук Казына" заканчивает процедуры по объявлению тендера на разработку ТЭО.

Представитель департамента экологии Алматы отметил, что стоимость проекта перевода ТЭЦ-2 на газ по последним данным почему-то возросла с 98 млрд до 131 млрд тенге. Калиев ответил, что это связано с уточнением по составу оборудования и другим мероприятиям. Финансово-экономическая часть проекта еще будет прорабатываться.





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