23.01.2024, 17:00 8736
Токаеву доложили о деятельности Международного фонда спасения Арала
Президент отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств - учредителей МФСА
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств - учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.
Напомним, 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
Вчера первый вице-министр Болат Бекнияз сообщил, что на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель исполнительного комитета фонда. Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны. Полностью организационные работы будут завершены в феврале.
Также первый вице-министр рассказал о подготовке ко второй фазе проекта по восстановлению Северного Арала.
новости по теме
23.01.2024, 14:07 11036
В Минэкологии прокомментировали иск к нефтедобывающей компании
За нарушение хранения серы на компанию NCOC наложен штраф на триллионы тенге
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев прокомментировал иск к оператору Северо-Каспийского проекта NCOC (North Caspian Operating Company) на 2 триллиона тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам проверки департамента экологии Атырауской области было выявлено нарушение хранения серы в объеме около миллиона тонн, когда норматив составляет 750 тыс. тонн вещества, рассказал глава Минэкологии.
По данному объему был наложен штраф в размере 2 трлн 300 млрд тенге. Был подан иск NCOC в суд Астаны, где из 10 пунктов по трем было вынесено решение в их пользу, в том числе по сверхнормативному хранению серы. Мы не согласились, подали кассационную жалобу, сегодня она на рассмотрении", - сообщил Нысанбаев.
По его словам, министерство по своей части работу выполнило, сегодня этот вопрос решают судебные инстанции.
Министр не подтвердил информацию о том, что ведомство договорилось с консорциумом об инвестициях и в ближайшие два года компания выделит 110 млн долларов в социальные проекты.
Не могу подтвердить со своей стороны, потому что мы работали в рамках своей компетенции и сегодня ведем судебную тяжбу с этой компанией. По нарушению - 2 трлн 300 млрд тенге штраф. Этого требует методика расчета", - заключил Ерлан Нысанбаев.
Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды. Минэкологии обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
22.01.2024, 12:28 24126
Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии - биологи
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Российские биологи заявили о критическом сокращении популяции каспийского тюленя.
В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года ведущие российские ученые провели 6 экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя.
В ходе экспедиций был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", - сообщает сайт eco-compass.ru.
Также ученые установили 4 стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. В итоге с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.
Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 года - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок", - сообщают ученые.
В декабре в СМИ появилась информация о массовой гибели тюленей.
Для оперативного реагирования рабочая группа во главе с экспертом фонда Владимиром Лифантьевым при поддержке нефтесервисной компании "НафтаГаз" выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.
Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время", - заявил после исследования кандидат биологических наук Алимурад Гаджиев.
По версии ученых, тюлени погибли из-за заражения высокопатогенным птичьем гриппом.
Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России, а также в Росприроднадзор.
Ранее сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Позже стало известно, Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя по поручению президента Токаева.
Еще об одной экологической проблеме заявляет актауский блогер Азамат Сарсенбаев, который регулярно выкладывает в своем Instagram фотографии и видео мелеющего Каспия.
С каждым годом Каспий все больше уходит от берегов нашего города. Честно говоря, меня не волнует то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 70-х было хуже и т.д. Я и все мы живем в настоящее время, мы свидетели событий, которые напрямую касаются всех нас прямо сейчас. И прямо сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботится", - пишет экоактивист.
Ранее депутат Едил Жанбыршин заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. Одна из них - обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил депутат.
22.01.2024, 11:05 25496
Восстановление Северного Арала: Казахстан переходит ко второй фазе проекта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, посвященное председательству Казахстана в Международном фонде спасения Арала, сообщает пресс-служба ведомства.
На совещании обсуждались стоящие перед министерством задачи и планы по их реализации.
Первый вице-министр Болат Бекнияз сообщил, что на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель исполнительного комитета фонда. Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны. Полностью организационные работы будут завершены в феврале.
Также первый вице-министр рассказал о подготовке ко второй фазе проекта по восстановлению Северного Арала.
На сегодня завершено технико-экономическое обоснование проекта, которое в данный момент проходит государственную экспертизу. В ближайшее время министр проведет встречу с представителями Всемирного банка, при участии которого проходят работы по восстановлению Северного Арала", - говорится в информации.
Также на ближайшем заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет рассмотрен прогнозный график подачи воды в Северный Арал. По итогам 2023 года в море было подано более 2 млрд кубометров воды.
Председательство в Международном фонде спасения Арала мы должны использовать для того, чтобы выполнить те задачи, которые ставит перед нами глава государства. Это, во-первых, соглашение по водно-энергетическому сотрудничеству. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с нашими государственными органами. В кратчайшие сроки нужно направить текст документа на согласование нашим коллегам из других стран. Второй пункт - автоматизация и цифровизация трансграничных каналов. И самое главное - президент заявил, что к 2040 году дефицит водных ресурсов в Казахстане может составить 12-15 млрд кубометров. Поэтому в рамках нашего председательства нужно нивелировать этот процесс путем накопления той воды, которая образуется на нашей территории, оперативного внедрения влагосберегающих технологий, реконструкции ирригационных систем и гидротехнических сооружений", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Наша страна будет возглавлять организацию ближайшие три года. Исполком МФСА возглавил Асхат Оразбай.
18.01.2024, 16:07 57106
О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана обеспокоены риском смертности новорожденных детенышей тюленя из-за недостаточно толстого слоя льда на Каспии.
По словам экологов, для щенки (период деторождения у тюленей. - Прим. ред) каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. При этом они отметили, что в первые дни после рождения детеныши тюленей почти не имеют подкожного жира, а только волосяной покров, в этой связи попавшие в холодную воду детеныши не могут долго находиться в воде, их мех промокает, и они гибнут. Детеныши находятся на льду весь период грудного вскармливания (3-4 недели). Поэтому образование льда на северной части Каспийского моря имеет особо важную роль для размножения и сохранения тюленя.
В ведомстве рассказали, что ледостав начался со второй декады декабря 2023 года. На сегодня площадь ледового поля на акватории Северного Каспия достигает 67%. Формирование толщины ледяного покрова идет неравномерно: северная и северо-восточные участки имеют толщину до 10-15 см, а на участках образовавшейся кромки лед изменчив и достигает 5-10 см. С 1 декабря 2023 по 13 января 2024 года температура воздуха в Мангистауской области колебалась от минус 3 до плюс 10 градусов. В аналогичный период 2022-2023 годов зима была значительно холоднее с температурами от 0 до минус 10-15 градусов.
Вместе стем, по данным Казгидромета, в период с 20 января по 20 февраля 2024 года ожидается теплая погода до плюс 11 градусов. Указанное потепление может сократить площади ледового поля до 20-40%.
Рождение щенков происходит с 3 декады января до конца февраля, массовая щенка происходит с 10 по 25 февраля. При этом толщина ледового поля 10-15 см и его нестабильность могут привести к повышенной смертности новорожденных детенышей тюленя. Кроме того, данная ситуация негативно влияет на исход родов самок (они абортируются)", - заявили в комитете.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на постоянном контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Комитета рыбного хозяйства и научных организаций.
Напомним, в Казахстане планируют создать резерват для сохранения краснокнижного каспийского тюленя.
18.01.2024, 13:31 58266
Провести экспертизу проекта ликвидации опасного для здоровья рудника требует сенатор
Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Затопление Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области может нанести значительный вред здоровью населения, считает депутат сената Ольга Булавкина.
По ее мнению, необходимо провести экспертизу промышленной безопасности и государственную экологическую экспертизу проекта ликвидации Белоусовского месторождения. Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек.
Сенатор рассказала, что разработка Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области ведется уже почти 200 лет.
Среднее содержание загрязняющих веществ в реке Глубочанка составляет: тяжелыми металлами - 137%, взвешенными веществами -103%. И в почве накапливаются загрязняющие вещества, что неблагоприятно влияет на здоровье людей и растительный мир", - отметила Булавкина.
По ее словам, несмотря на информацию Министерстве экологии о запасах рудника, которых хватит для добычи еще на 12 лет, компания "Казахмыс" намерена затопить шахты. В прошлом году на общественных слушаниях местные жители высказали свои опасения по поводу таких планов. Они опасаются, что затопление приведет к провалам грунта и возможным жертвам, поскольку поселок расположен над горными выработками.
Помимо обвалов, затопление шахт приведет к вытеснению на поверхность загрязненного шахтного воздуха. В течение несколько десятилетий будет происходить скопление метана и углекислого газа в подвальных помещениях жилых домов, что будет наносить значительный вред здоровью населения. В свою очередь загрязненными подземными водами будет нанесен непоправимый урон сельскому хозяйству", - рассказала Булавкина.
В своем депзапросе сенатор предлагает:
- провести исследования по разработке экологически безопасных и экономически эффективных способов консервации месторождения;
- разработать единую программу развития депрессивных территорий, пострадавших вследствие закрытия шахт;
- выделить средства на переселение жителей домов в границах ликвидированных месторождений.
Напомним, 4 января в Павлодарской области произошла трагедия вблизи шахты Майкаинского рудника. Автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку. Позже были найдены тела двух спасателей. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. В МЧС рассказали подробности спасательной операции.
15.01.2024, 18:00 79701
В Мангистауской области численность погибших лебедей превысила 980 особей
Фото: inaktau.kz
Рассказать друзьям
Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области численность погибших лебедей-шипунов превысила 980 особей, сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
На озере Караколь обнаружено 968 штук мертвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января, численность погибших птиц дошла до 988 особей", - цитирует lada.kz Габбаса Досатова.
В акимате Каракиянского района также подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
11.01.2024, 14:19 106386
Отель сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.
Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку, и, соответственно, уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь", - цитирует менеджера отеля издание "Лада".
Он отметил, что в сезон, когда отель полный и гостей много, эту воду используют как техническую для полива деревьев. А с начала осени значительно сокращается использование и сброс данной воды.
Менеджер подчеркнул, что в штате отеля имеется свой эколог, который ежеквартально проводит проверки. Отель имеет документально подтвержденное разрешение на эмиссию. Он пояснил, что при проектировании отеля не было центральной канализационной системы и проект сброса в Караколь был согласован.
Сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции, потому что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно, сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заверил Исагалиев.
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил, что это происходит из-за подъема ила со дна озера под воздействием значительного давления воды.
Напомним, численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области.
Информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
10.01.2024, 10:38 112736
Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области
В озере Караколь выявлено превышение загрязняющих веществ
Фото: Lada.kz
Рассказать друзьям
Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области. Специалисты обнаружили загрязнение озера Караколь, сообщает Lada.kz.
По последним данным, найдено и утилизировано 826 мертвых лебедей. В ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ, проинформировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
По его словам, мониторинг за лебедями и их популяцией происходит на озере Караколь ежедневно.
По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сказал председатель Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Читаемое
23.01.2024, 10:10Премьер-министр РК дал ряд поручений после землетрясения в Алматы 23.01.2024, 10:4462491Генпрокуратура взяла на контроль расследование трагедии в Майкаине 23.01.2024, 01:2461321Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов 23.01.2024, 07:0060976В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены 23.01.2024, 08:2758486Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы 19.01.2024, 13:18141971Кайрат Рахимов возглавил ТОО "МАЭК" 19.01.2024, 17:11133036Папа римский поблагодарил Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия 18.01.2024, 15:17132581В Казахстане на 40% за год выросла сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД 17.01.2024, 20:01132361Мор лебедей в Мангистауской области: население призывают соблюдать меры предосторожности 18.01.2024, 21:05131286В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске 02.01.2024, 08:00224216Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26197821На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15196846"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55195651Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10190651В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?