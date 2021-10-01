Только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии - Нигматулин

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости прозрачных механизмов участия гражданского общества в защите окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты одобрили ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В соответствии с положениями Протокола каждая договаривающаяся сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, о принятых или планируемых мерах по предотвращению и снижению загрязнения морской среды.

В связи с этим депутаты поставили перед министерством экологии, геологии и природных ресурсов вопрос о механизмах участия населения в мероприятиях по защите Каспийского моря.

Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая задача Вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обратившись к руководителю профильного министерства.

По словам Нурлана Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отраженных в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и, в целом, защите окружающей среды.

Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс (какого-либо чрезвычайного происшествия) заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нурлан Нигматулин.

Согласившись, министр экологии, геологии и природных ресурсов отметил, что по всем проектам в новом Экологическом кодексе заложено проведение общественных слушаний.

Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение, люди должны знать, какие обязательства она берет на себя в плане экологических мероприятий. В соответствии с Экологическим кодексом весь инструментарий у уполномоченного органа есть. Теперь законоприменительная практика должна быть эффективной в интересах нашего государства", - акцентировал внимание спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В целом протоколом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения.

Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба мажилиса.





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