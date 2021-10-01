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Только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии - Нигматулин

30.09.2021, 12:50 32050
Только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии - Нигматулин
Фото: Мажилис
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости прозрачных механизмов участия гражданского общества в защите окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутаты одобрили ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. 
 
В соответствии с положениями Протокола каждая договаривающаяся сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, о принятых или планируемых мерах по предотвращению и снижению загрязнения морской среды. 
 
В связи с этим депутаты поставили перед министерством экологии, геологии и природных ресурсов вопрос о механизмах участия населения в мероприятиях по защите Каспийского моря. 
 

Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая задача Вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обратившись к руководителю профильного министерства. 

 
По словам Нурлана Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отраженных в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и, в целом, защите окружающей среды. 
 

Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс (какого-либо чрезвычайного происшествия) заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нурлан Нигматулин.

 
Согласившись, министр экологии, геологии и природных ресурсов отметил, что по всем проектам в новом Экологическом кодексе заложено проведение общественных слушаний. 
 

Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение, люди должны знать, какие обязательства она берет на себя в плане экологических мероприятий. В соответствии с Экологическим кодексом весь инструментарий у уполномоченного органа есть. Теперь законоприменительная практика должна быть эффективной в интересах нашего государства", - акцентировал внимание спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. 

 
В целом протоколом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. 
 
Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба мажилиса.

 

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    Мажилис одобрил законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря

    30.09.2021, 17:13 21979
    Мажилис одобрил законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили законопроекты, направленные на защиту Каспийского моря от загрязнения, а также сохранение его биоразнообразия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    В частности, предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ", - сообщает пресс-служба нижней палаты. 

     
    В ходе обсуждения депутаты особое внимание уделили вопросам участия общественности в процессах защиты окружающей среды, а также законодательного инструментария для решения и предупреждения экологических проблем. 
     

    Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая обязанность вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру экологии, геологии и природных ресурсов. 

     
    По словам Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отражённым в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и в целом защите окружающей среды. 
     

    Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нигматулин. 

     
    В пакете одобренных законопроектов - протокол о сохранении биологического разнообразия. Документ регулирует деятельность, которая оказывает негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, обеспечивает контроль и, при необходимости, позволяет запретить преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны. 
     
    Особое внимание мажилисмены обратили на такое положение протокола, как выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия. 
     
    Также перед Министерством экологии были подняты вопросы, касающиеся проектов, которые реализуют нефтегазодобывающие компании для охраны и сохранения биоресурсов Каспийского моря.
     
     

    Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении популяции туранских тигров

    30.09.2021, 16:58 24868
    Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении популяции туранских тигров
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин пообещал Казахстану помощь российских специалистов в восстановлении популяции туранских тигров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Последние туранские тигры были замечены в Казахстане в 1930-х годах, рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, сообщает РИА Новости

    Сейчас этот вид тигров считается вымершим, но Казахстан планирует его восстановить с помощью биологов.
     

    Мы с удовольствием подключимся и на правительственном, и на экспертном уровне. Это, безусловно, представляет интерес для наших специалистов, у которых за последние годы накоплен очень хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и с вами поработаем", - пообещал Путин Токаеву.

     
    Напомним, сегодня на Форуме Россия также предложила Казахстану помощь в строительстве АЭС.
     
     

    Часть акватории Каспия сделают заповедной зоной

    30.09.2021, 12:08 29485
    Часть акватории Каспия сделают заповедной зоной
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства Республики Казахстан "Об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов в Каспийском бассейне и дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов правительство РК постановляет объявить акваторию северной части Каспия с дельтами рек Волги, в пределах территории Республики Казахстан, и поймы реки Урала заповедной зоной, с допущением в этой зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транспорта. Установить границу заповедной зоны по береговой охранной полосе с отметкой минус 28", - говорится в проекте документа.
     
    В состав заповедной зоны входят:
     
    1) акватория cеверной части Каспия, ограниченная с запада прямой линией, проходящей от точки на побережье, находящейся на окончании сухопутной границы Российской Федерации и Республики Казахстан, до точки с координатами 44 градуса 12 минут северной широты и 49 градусов 24 минуты восточной долготы, с юга - прямой линией, проходящей от точки с вышеуказанными координатами до мыса Тюб-Караган;
     
    2) восточная часть дельты реки Волги в границах Республики Казахстан и дельта реки Урала (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий);
     
    3) береговая охранная полоса заповедной зоны по морскому побережью устанавливается отметкой минус 28 и обозначается в натуре специальными знаками и аншлагами;
     
    4) акватория и пойма реки Урала (от разветвления реки Урала на рукава Зарослый и Яицкий до устья реки Барбастау).
     
    В заповедной зоне запрещается:
     
    1) сброс загрязненных сточных вод промышленными и коммунальными предприятиями, балластных, льяльных вод, других отходов с судов, а также все виды загрязнения и засорения моря, рек и других водоемов, берегов и пойм;
     
    2) проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова упругих колебаний и разработка минерального сырья, в том числе бурение нефтяных, газовых скважин и их эксплуатация, а также проведение других работ, изменяющих естественный биологический, гидрогеологический режим водоемов;
     
    3) проведение взрывных работ, разработка гальки, гравия и иных грунтов со дна моря, рек и других водоемов;
     
    4) перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам водоемов всякого рода отвалов и свалок, кроме отвалов грунта, вынутого со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ для судоходства;
     
    5) забор воды из водных источников действующими предприятиями, хозяйствами и другими водопотребителями без осуществления согласованных с органами по регулированию использования и охраны вод и рыбоохраны эффективных мероприятий для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения и защиты водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения;
     
    6) размещение новых и расширение действующих предприятий и других промышленных объектов, связанных с забором воды и сбросом сточных вод в водоемы заповедной зоны;
     
    7) проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в весенний период до наступления паводка, за исключением площадей, занимаемых под посадку леса;
     
    8) применение лотовых цепей, служащих для стабилизации движения судов;
     
    9) проведение лесосплава, выжигание камыша и производство заготовок леса по берегам, за исключением рубок ухода за лесом, санитарных, лесовосстановительных рубок и мероприятий по охране и защите лесов;
     
    10) строительство гидротехнических сооружений, за исключением сооружений, необходимых для рыбохозяйственных целей, нужд водного транспорта, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, размещение которых и производство работ по ним в каждом конкретном случае должны согласоваться с органами государственного контроля (надзора) в установленном порядке;
     
    11) обвалование и восстановление разрушенных валов на полойных участках дельт и пойм рек;
     
    12) установка и использование моторов общей мощностью свыше 20 лошадиных сил на плавучих средствах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности;
     
    13) применение в сельском и лесном хозяйстве вредных для наземных и водных животных ядохимикатов и минеральных удобрений, а также препаратов и средств для борьбы с кровососущими переносчиками заболеваний и других целей без согласования с соответствующими органами государственного контроля (надзора).
     
     В заповедной зоне разрешается:
     
    1) проведение дноуглубительных работ для улучшения условий прохода рыб и судоходства;
     
    2) проведение грузовых операций на рейдах и забор балласта;
     
    3) сенокошение, заготовка тростника и чакана, выпас и водопой скота;
     
    4) использование совхозами и колхозами под расширение сельскохозяйственного производства земель на площадях, не являющихся нерестилищами, по согласованию с органами рыбоохраны;
     
    5) производство геофизических исследований, геологоразведки и добычи углеводородного сырья с учетом особых экологических условий.
     
    6) Государственные предприятия и организации, осуществляющие в заповедной зоне заготовки древесины в порядке, предусмотренном подпунктом 9 пункта 4 настоящего Положения, а также сенокошение, заготовки тростника и чакана, выпас и водопой скота, обязаны строго соблюдать режим, установленный настоящим Положением.
     
    На территории заповедной зоны:
     
    1) режим судоходства устанавливается по согласованию с уполномоченными органами по охране рыбных ресурсов и органами по регулированию использования и охране вод;
     
    2) добыча в дельте реки Урала ракуши, используемой в животноводстве и комбикормовой промышленности, допускается только по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод;
     
    3) лов рыбы, добыча водных животных и растений допускается на строго ограниченных участках в соответствии с действующими правилами рыболовства и добычи водных животных и растений;
     
    4) спортивный и любительский лов рыбы для личного потребления разрешается на специально отведенных органами рыбоохраны участках с соблюдением действующих привил рыболовства и охраны вод.
     
    Лица, виновные в нарушении установленного в заповедной зоне режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях, отмечено в постановлении.
     

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