30.04.2026, 12:55 26586
Требования к автотранспорту ужесточат в Алматы со следующего года
Вводятся обязательное использование катализаторов и соблюдение установленных норм выбросов
Рассказать друзьям
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы основные требования по новым правилам охраны атмосферного воздуха вступят в силу с начала 2027 года, сообщила на брифинге в РСК заместитель генерального директора ТОО "Eco Almaty" Айдана Касен.
По ее словам, документ предусматривает комплекс мер по снижению выбросов, включая ужесточение требований к автотранспорту, промышленным объектам и бытовым источникам загрязнения.
В частности, для автотранспорта вводятся обязательные требования, включая использование катализаторов и соблюдение установленных норм выбросов.
Отдельный блок требований касается объектов III категории. Для них предусмотрены обязательная установка фильтров, внедрение пылеподавляющих технологий, регулярные лабораторные замеры и переход на более экологичные виды топлива.
Кроме того, правилами закреплен запрет на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города.
Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала в городе выявили более шести тысяч нарушений нормативов выбросов автомобилей.
Проблема выбросов автотранспорта в Алматы на протяжении последних лет остается одной из ключевых экологических угроз мегаполиса. Основной вклад в загрязнение воздуха в городе вносит именно транспорт. По данным властей города, реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей экокласса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год.
Ситуацию усугубляет стремительный рост автопарка и высокая транспортная нагрузка. Ежедневно по городу передвигается свыше 1,1 млн автомобилей, а поток въезжающего транспорта сопоставим с автопарком целой страны. Прогнозы также остаются неблагоприятными: к 2030 году ожидается дальнейший рост числа автомобилей и населения, что усилит давление на экологию.
В ответ предпринимаются различные меры: разработаны правила охраны атмосферного воздуха, которые предусматривают внедрение экологического мониторинга на стационарных и передвижных постах, создание зон с низким уровнем выбросов, снижение эксплуатации автомобилей низких экологических классов и постепенный переход на газовый и электрический транспорт.
новости по теме
30.04.2026, 10:59 28461
Первая свободная от выбросов зона заработала в Алматы в пилотном режиме
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 28 апреля запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.
По информации ведомства, пилот реализуется на участке южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан и западнее проспекта Достык. Оператором проекта является ГКП "Алматы Паркинг".
На данном этапе система будет работать в тестовом режиме. Ограничения движения, штрафы и плата за въезд для водителей не предусмотрены. Основная задача - тестирование цифровой инфраструктуры и сбор данных о транспортных потоках и их влиянии на качество воздуха", - подчеркнули в управлении.
Отмечается, что на этапе пилотирования акцент сделан на отработке технологий без введения ограничительных мер.
То есть речь не идет об ограничении владельцев автотранспортных средств, мы хотим протестировать саму технологию, проверить, насколько корректно датчики собирают информацию, как быстро системы обмениваются данными и насколько готова инфраструктура", - пояснили в управлении.
Тестовый период продлится до 31 декабря 2026 года. Движение на указанных участках будет осуществляться в штатном режиме.
Между тем директор Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова на брифинге в РСК рассказала, что, по данным мониторинга, за первые четыре месяца 2026 года в городе зафиксировано 52 дня с высоким уровнем загрязнения воздуха - это почти каждый второй день. Лишь 19 дней фиксируются чистыми. Средняя концентрация мелких частиц PM2.5 за последние месяцы составила 44,5 мкг/м³, что превышает рекомендуемые значения.
Говоря о влиянии автотранспорта, она отметила, что среднегодовые показатели концентрации NO₂ систематически превышают нормы. Около 55% автомобилей в Алматы старше 10 лет, при этом автомобили низких экологических классов дают до 80% выбросов. Непропорционально большой вклад в загрязнение вносит грузовой транспорт: при доле всего 3% пробега он обеспечивает до 64% выбросов твердых частиц. В среднем один грузовик по уровню выбросов сопоставим с 20 легковыми автомобилями.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала в городе выявили более шести тысяч нарушений нормативов выбросов автомобилей.
28.04.2026, 16:04 49976
"Тенгизшевройл" оштрафован на 53,7 млн тенге за превышение выбросов
Превышение нормативов было выявлено на основании поступивших документов
Рассказать друзьям
Атырау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За превышение нормативов выбросов Жылыойский районный суд оштрафовал ТОО "Тенгизшевройл" на 53,7 млн тенге, сообщили в департаменте экологии Атырауской области.
Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ со стороны "Тенгизшевройла" выявили экологи на основании поступивших документов. В отношении компании были возбуждены дела об административных правонарушениях.
По итогам судебного разбирательства компания была признана виновной и привлечена к административной ответственности. Ей был назначен штраф в размере более 53 млн тенге.
Ранее за загрязнение воздуха был оштрафован Атырауский НПЗ. Кроме того, "Казцинк" превысил нормы выбросов в Усть-Каменогорске.
25.04.2026, 11:24 78271
В Мангистау продолжают обнаруживать мертвых тюленей
На этот раз 37 туш обнаружили на острове Кулалы
Рассказать друзьям
Актау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 37 мертвых тюленей обнаружили на острове Кулалы в Мангистауской области, сообщает издание "Казинформ".
Как рассказал директор областного филиала ассоциации Qazaq Balyq Данияр Акимжанов, у 7 животных были отобраны пробы для дальнейших исследований. Осмотр побережья проводили специалисты, волонтеры, представители уполномоченных органов и Института гидробиологии и экологии. Они обследовали несколько километров береговой линии.
Ранее на побережье Каспия обнаружили почти 200 мертвых тюленей.
Напомним, что за четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей.
23.04.2026, 15:56 92886
Алматы рискует потерять свой зеленый облик из-за инициативы по ограничению высоты деревьев
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы обсуждают возможное введение ограничения на высоту деревьев - по предварительно рассматриваемым стандартам она может составить не более 7 метров. Инициатива прорабатывается в рамках развития городской среды и повышения безопасности, однако уже вызвала резкую реакцию горожан и критику специалистов.
Поводом для обсуждения стали участившиеся случаи падения сухостойных деревьев, сообщает Zakon.kz.
Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что управление экологии изучает зарубежный опыт, включая европейские подходы, где в ряде стран действуют нормативы, ограничивающие высоту деревьев в городской среде примерно семью метрами.
По его словам, окончательные решения пока не приняты и находятся на стадии рассмотрения. В то же время в Алматы продолжается активная работа по ликвидации сухостоя. Наиболее остро проблема стоит в Медеуском районе, а также в центральной части города и Турксибском районе, где застройка формировалась исторически.
Инициатива о возможном ограничении высоты деревьев в Алматы вызвала бурное обсуждение среди горожан. Многие восприняли ее с настороженностью и критикой.
Один из жителей Алматы заявил, что был удивлен идеей ограничить высоту деревьев до 7 метров, отметив, что это может негативно повлиять на облик города. По его словам, именно высокие деревья формируют атмосферу "города-сада". Он выразил надежду, что власти откажутся от этой меры, чтобы сохранить уникальный характер Алматы.
Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев считает, что универсальный подход к ограничению высоты деревьев выглядит сомнительным.
По его словам, идея удерживать все деревья на уровне семи метров некорректна и, вероятно, может касаться лишь отдельных категорий - например, старых или аварийно опасных насаждений. В частности, это может быть оправдано для переспелых тополей, особенно при наличии суховершинности.
Эксперт подчеркнул, что зеленые насаждения играют ключевую роль в формировании комфортной городской среды Алматы. В условиях жаркого климата густые кроны создают тень, защищают от солнца, снижают уровень шума и задерживают пыль от загруженных дорог.
При этом распространять подобные ограничения на весь городской зеленый фонд, по его мнению, нецелесообразно. Напротив, он считает необходимым высаживать молодые пирамидальные тополя, обладающие аэродинамическими свойствами: они способствуют циркуляции воздуха и могут достигать высоты 20-25 метров.
Мухамадиев отметил, что укорачивание старых деревьев действительно может быть оправдано с точки зрения безопасности, однако вводить жесткие ограничения по высоте для всех насаждений неправильно.
Проблема состояния зеленого фонда Алматы остается одной из наиболее обсуждаемых экологических тем города. В частности, недавний резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.
В ноябре прошлого года горожане возмутились, что в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого в городе незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют плохую экологию Алматы.
22.04.2026, 14:10 114246
Изменение климата, дефицит водных ресурсов: Жапаров обозначил ключевые экологические вызовы для Центральной Азии
Он подчеркнул значительное влияние климатических изменений на экономику и экологию региона
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе Регионального экологического саммита в Астане обозначил ключевые экологические вызовы для Центральной Азии, передает корреспондент агентства.
В частности, одной из центральных тем выступления стала водная безопасность и распределение водных ресурсов в Центральной Азии. Президент отметил, что Кыргызстан играет ключевую роль в формировании водного баланса региона, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Также он подчеркнул значительное влияние климатических изменений на экономику и экологию региона. Говоря о климатических вызовах, президент отметил рост природных рисков.
Количество чрезвычайных ситуаций увеличилось в 3 раза, а сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций составляет порядка более 1,5 млрд. долларов в год", - заявил Жапаров.
Отдельно он подчеркнул необходимость справедливого распределения водных ресурсов и развития региональных механизмов сотрудничества.
Мы должны найти баланс интересов и выработать взаимоприемлемые комплексные решения в водно-энергетической сфере", - отметил президент.
В ходе выступления также прозвучали предложения о создании компенсационных механизмов в водно-энергетическом секторе и усилении международной поддержки для стран региона, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.
Также на саммите президент Армении Ваагн Хачатурян призвал к совместным действиям по климату и водным ресурсам.
Он отметил, что климатические изменения становятся причиной роста числа экстремальных погодных явлений, включая наводнения и засухи, что напрямую влияет на экосистемы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Особое внимание он уделил вопросам водной безопасности и доступу к пресной воде в сельских регионах. Также президент подчеркнул важность международного взаимодействия в сфере устойчивого управления водными ресурсами и отметил инициативы Казахстана по развитию консультаций с международными партнерами.
Мы выдвинули амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 44%. По сравнению с уровнем 1990-х годов усилия были увеличены до 52% при поддержке международного сообщества и государства", - отметил президент Армении.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Регионального экологического саммита в Астане заявил о деградации пастбищ.
22.04.2026, 13:36 115166
Токаев назвал защиту Земли общей ответственностью всего человечества
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, назвал защиту Земли общей ответственностью всего человечества, передает корреспондент агентства.
Речь идет о будущем всех людей, и прежде всего подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности", - заявил лидер Казахстана.
По его мнению, видение устойчивого будущего должно опираться на ключевые принципы:
- ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями;
- сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов;
- справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям;
- практические меры, приносящие осязаемые результаты;
- солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития.
Принятие Астанинской декларации об экологической солидарности в Центральной Азии и ряд значимых соглашений, достигнутых в рамках саммита, отражают нашу приверженность этим принципам и знаменуют собой важные шаги на пути к укреплению регионального экологического партнерства", - добавил глава государства.
Он выразил уверенность, что сегодняшние дискуссии будут содержательными и приведут к конкретным совместным инициативам, которые позволят воплотить общее видение устойчивого будущего в практические действия.
Мы собрались здесь в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости. Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем. В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость. Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога", - заявил глава государства.
Однако, по его словам, с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения.
Много говорится о незыблемости устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако устав ООН - это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений. Поэтому необходимо, чтобы ООН и другие крупные международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира, вступившего в эру преобразований, характер и масштабы которых делают их абсолютно беспрецедентными и, следовательно, непредсказуемыми. Мы должны избегать избирательного применения принципов устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем", - добавил он.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
22.04.2026, 13:35 115996
Казахстан намерен довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году
Выбросы крупных энергетических объектов в стране сократятся почти на 35%
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, отметил, что республика намерена довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году и сократить выбросы крупных энергетических объектов почти на 35%, передает корреспондент агентства.
Справедливый и равноправный энергетический переход является главным приоритетом. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме генерируемой в Казахстане электроэнергии, составляет более 7 процентов. Ожидается, что к 2030 году она превысит 15 процентов. Оставаясь крупным производителем нефти и газа, наша страна привержена целям в области устойчивой энергетики. Как один из ведущих мировых экспортеров урана, обеспечивающий около 40 процентов мировых поставок, Казахстан также поддерживает развитие безуглеродной электроэнергетики. В настоящее время мы разрабатываем проект строительства нашей первой атомной электростанции и одновременно модернизируем угольные электростанции с использованием технологий "чистого угля". Таким образом, ожидается, что выбросы крупных энергетических объектов сократятся почти на 35 процентов", - заявил глава государства.
По мнению главы государства, глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим.
С моей точки зрения, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах. Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации. Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим. Наш общий подход должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса", - заявил лидер Казахстана.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
22.04.2026, 11:21 103726
Заваленную пластиковыми отходами степь заснял на видео экоактивист в Мангистауской области
Фото: скриншот из видео Instagram/azamat_sarsenbayev
Рассказать друзьям
Актау. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивист Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram опубликовал кадры, демонстрирующие критическое состояние степи вблизи Актау, где огромные площади завалены пластиковыми отходами.
На видео запечатлен верблюд, вынужденный бродить среди огромного количества пластиковых отходов и пакетов.
Пользователи Сети призывают к системным изменениям в утилизации отходов и введению запрета на использование пластиковых пакетов.
Напомним, почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане.
Ранее сообщалось, что мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.05.2026, 09:12В Казахстане отмечают День единства народа 01.05.2026, 08:5940901Что ждет казахстанцев в мае 01.05.2026, 11:4238831В мегаполисах Казахстана тестируют балльную систему учета нарушений ПДД 01.05.2026, 12:1435926В Казахстане с 1 мая введено регулирование оборота криптовалюты 01.05.2026, 13:2515336МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество и диалог с партнерами 28.04.2026, 20:09706236Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 24.04.2026, 18:20482156Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве 24.04.2026, 15:00471336Сложности при сдаче налоговой отчетности: КГД ответил на жалобы казахстанцев 25.04.2026, 19:48470111Картофель по завышенным ценам продавали на рынке в ЗКО 28.04.2026, 14:30416311Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации962821Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 28.04.2026, 20:09706236Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 01.04.2026, 11:16626281ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн 09.04.2026, 13:59498491ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 23.04.2026, 18:06483971Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?