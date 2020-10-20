В акимате Алматы объяснили причину демонтажа каскадов реки Малая Алматинка

В управлении пояснили, что каскады демонтированы в рамках реализации проекта по реконструкции русла реки Малая Алматинка. Проект предусматривает установку дополнительной водопропускной трубы под улицей Богенбай батыра, сообщает портал inAlmaty.
Существующее водопропускное сооружение не справляется с пропускной способностью в период паводков, что неоднократно приводило к подтоплениям дороги и пешеходной зоны. Демонтированные каскады и дно русла, согласно разработанному проекту, будут восстановлены после устройства водопропускной трубы. Также на данном участке снос зелёных насаждений не предусматривается; согласно проекту, будут выполняться работы по реконструкции и капитальному ремонту русла на отдельных участках и гидротехнических сооружений для обеспечения беспрепятственного максимального пропуска воды в период паводков", - говорится в сообщении ведомства.
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