Актобе. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе установили причину массовой гибели чаек, передает Kazakhstan Today.

В середине августа на берегу крупного водохранилища нашли больше трех десятков мертвых тушек. Выяснилось, что птицы погибли от переохлаждения. На сегодня это основная версия экспертов. Они считают, что чайки не выдержали резкой смены температуры воздуха и просто замерзли, сообщает телеканал КТК

Других видимых причин пока не нашлось, но на всякий случай специалисты намерены провести повторную экспертизу в соседней Кызылординской области. Сомнения экспертов неслучайны. Летом на другом актюбинском водохранилище зарегистрировали массовую гибель рыб. Тогда первая экспертиза ошибочно установила, что тысяча мальков лещей якобы изжарилась на солнце. Но позже выяснилось, что в воде были паразиты.

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