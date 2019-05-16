В Алматы готовятся выпустить на маршруты первые 10 электроавтобусов

Впереди у участников проекта многочисленные встречи, мастер-классы по экоремесленничеству и экотуризму, лекции по предметам естественно-научного цикла, лабораторные занятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, а также экскурсии в красивейшие природные заповедники Южного Казахстана.