Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - В Алматы готовятся выпустить на маршруты первые 10 электроавтобусов. Об этом сообщил аким города Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.
За два года автобусный парк Алматы обновлён на 80%. Для улучшения экологии города будем внедрять электрический транспорт. Открыт Казахстанско-германско-гонконгский завод по сборке электроавтобусов 3-го поколения. Первые 10 автобусов "made in Almaty" уже скоро выйдут на маршруты", - написал Байбек в Twitter.
Он также проинформировали, что совместно с ЕБРР в городе завершается первый этап конкурса ГЧП по проекту легкорельсового трамвая. В нем участвуют японские, турецкие, французские, испанские и китайские консорциумы.
Лучший из них по цене и качеству станет долгосрочным партнером города с совместной эксплуатацией на 20 лет", - отметил аким.
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