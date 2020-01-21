В Алматы незаконно срубили 70 деревьев

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Возле бывшего туберкулезного диспансера в Медеуском районе Алматы незаконно срубили 70 деревьев, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в управлении зеленой экономики, владельца участка оштрафовали.
Фотографии с места вырубки опубликовал на своей странице в Facebook экоактивист Тимур Елеусизов. Общественник задался вопросом, кто вырубил деревья и будет ли проводиться компенсация за вырубку, пишет inAlmaty.kz.
На владельца участка наложен штраф, по статье КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Также взято гарантийное письмо о компенсационном восстановлении 350 саженцев лесных пород. Компенсационные деревья будут высажены на землях общего пользования", - сообщили в Управлении зеленой экономики.
Как сообщалось ранее, по новым правилам в Алматы за одно незаконно срубленное дерево необходимо будет высадить сто новых.
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