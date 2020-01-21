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В Алматы незаконно срубили 70 деревьев

20.01.2020, 18:53 8155
В Алматы незаконно срубили 70 деревьев
Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Возле бывшего туберкулезного диспансера в Медеуском районе Алматы незаконно срубили 70 деревьев, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в управлении зеленой экономики, владельца участка оштрафовали. 
 
Фотографии с места вырубки опубликовал на своей странице в Facebook экоактивист Тимур Елеусизов. Общественник задался вопросом, кто вырубил деревья и будет ли проводиться компенсация за вырубку, пишет inAlmaty.kz.
 

На владельца участка наложен штраф, по статье КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Также взято гарантийное письмо о компенсационном восстановлении 350 саженцев лесных пород. Компенсационные деревья будут высажены на землях общего пользования", - сообщили в Управлении зеленой экономики.

 
 

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