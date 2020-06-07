В этом году в Алматы высадят 265 тыс. деревьев

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается работа по оздоровлению зеленого фонда - в текущем году планируется высадить 265 тыс. деревьев, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание будет уделено граничащим с областью районам, в первую очередь Наурызбайскому и Алатаускому, сообщили в управлении зеленой экономики города.

Для сравнения, в самом зеленом Медеуском районе - более 472 тыс. деревьев. А в Наурызбайском и Алатауском - порядка 202 тыс. и 179 тыс. соответственно. На втором месте по озеленению находится Турксибский район, где насчитывается 431,5 тыс. деревьев. Тройку замыкает Бостандыкский район. Здесь специалисты насчитали порядка 380 тыс. деревьев. Сразу на 100 тыс. деревьев меньше растет в Ауэзовском районе - около 255 тыс. В Жетысуском - более 220 тыс., в Алмалинском - 213 тыс. деревьев.

В подсчет деревьев включены только те, что произрастают на землях общего пользования. Сюда не входят деревья на территории ИЖС, кладбищ, землях республиканского значения", - уточнили в управлении.

Всего в городе насчитывается 2,352 млн деревьев. Но здоровых из них - 1,8 млн, или 76,5%. В этой связи ведется обработка зеленых насаждений от древесных вредителей и грибковых заболеваний. Препараты обеспечивают надежный контроль численности листогрызущих и сосущих насекомых. Обладают длительным защитным действием и высокой избирательностью, безопасным в окружающей среде.

Обработка проводится биологическим методом защиты, а также в отдельных очагах при необходимости химическим методом. Перед началом обработки за 5-7 дней проводится фитосанитарный мониторинг фенологии развития вредителей, их распространенность от разных видов вредителей", - сообщили в управлении зеленой экономики города.

Обработка зеленых насаждений проводится с 23.00 до 05.30. Сегодня начинается II этап обработки зеленого фонда Алматы.

По данным ведомства, в 2019 году в рамках акции #JasylAlmaty было высажено 135 тыс. зеленых насаждений. Посадки проводились на территориях общего пользования, в том числе на территориях школ, больниц, на склонах гор "Мохнатка", "Кок-Тобе", на территориях КЦДС "Атакент", Атлетической деревни и театра "Алатау".

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