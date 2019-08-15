В Карагандинской области использовали спутниковые технологии мониторинга во время экологической акции

Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поблагодарил жителей региона за участие в экологической акции "Бірге - Таза Казакстан!", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима области, впервые для очистки территорий в регионе использовали спутниковые технологии мониторинга.

Хочу поблагодарить всех, кто организовал и принял участие в экосубботниках. В этот раз мы впервые выявляли стихийные свалки с помощью спутников. Все регионы области поддержали акцию", - сказал Ерлан Кошанов.

Вместе с тем он отметил, что во многих населённых пунктах области ещё предстоит навести порядок на улицах и во дворах. Ерлан Кошанов указал подчинённым на несанкционированные свалки и строительный негабаритный мусор на контейнерных площадках.

"Одна из проблем, связанных со своевременным вывозом мусора, - это нехватка кадров у подрядчика. Сейчас мы ведём с фирмой переговоры по поводу повышения зарплаты, чтобы снизить кадровый дефицит. На линию выпустили пять новых единиц техники, но этого мало. Что же касается вывоза негабаритного мусора, то сейчас эта услуга не входит в установленный для горожан тариф. Поэтому мы на сессии городского маслихата утвердили дополнительные суммы для каждого района города, которые покрывали бы расходы фирм на вывоз строительного мусора", - пояснил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

Помимо контроля за вывозом мусора, Ерлан Кошанов поручил начать лучше ухаживать за зелёными насаждениями во всех городах и районах области.

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