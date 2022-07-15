В Казахстане построят 7 новых водохранилищ

Фото: Depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане в ближайшие три года планируют построить семь водохранилищ, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые объекты появятся в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях", - сообщает "Хабар 24".
Предварительная стоимость проектов - 59 млрд тенге.
По словам Бекмагамбетова, это поможет дополнительно обеспечить население поливной водой. По подсчетам Минэкологии, к 2030 году дефицит водных ресурсов может достичь 23 кубических километров.
Общий объем водохранилищ составит порядка 1,7 кубокилометра воды. Это дополнительно. То есть на сегодняшний день мы уже одно водохранилище построили в Туркестанской области, в прошлом году ввели в эксплуатацию с общим объемом накопления 18,5 млн кубометров. На сегодняшний день семь проектов на стадии проектирования. Проходят некоторую госэкспертизу", - заявил глава комитета.
Напомним, сегодня на брифинге также сообщалось, что в Казахстане разработан проект нового Водного кодекса, который будет передан на обсуждение в мажилис.