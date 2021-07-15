В Казахстане выявили более 130 аварийных нефтяных скважин, подлежащих ликвидации

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Из 132 аварийных нефтяных скважин, выявленных в ходе обследования в период с 2010 по 2021 годы, 126 скважин ликвидированы, а 6 скважин будут ликвидированы в 2023 - 2025 годах. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях ликвидации аварийных нефтяных скважин, загрязняющих окружающую среду, в период с 2010 по 2021 годы проведены соответствующие обследования, в ходе которых выявлены 132 аварийные нефтяные скважины. На сегодня из этого числа аварийных нефтяных скважин 126 скважин ликвидированы (за счет средств государственного бюджета), подлежат ликвидации 6 аварийных скважин, в том числе в Актюбинской области - 3 скважины (Жилянская Г-13, Петропавловская Г-7 и 1 скважина без номера), в Атырауской области - 1 скважина (K-30J), в Мангистауской области - 2 скважины (Култай Г-1, Тасорпа Восточная Г-2)", - сообщил Скляр в ответе на депутатский запрос.

По принятии мер к недропользователям, которые не ликвидировали аварийные скважины в установленные им сроки Скляр пояснил, что Кодексом "О недрах и недропользовании" предусмотрены нормы, обеспечивающие регулирование вопросов по ликвидации и консервации объектов недропользования, в том числе скважин.

В частности, предусмотрена обязанность недропользователя по проведению ликвидации последствий недропользования, включая нефтегазовые скважины, расположенные на контрактных территориях. Также установлен механизм ликвидации последствий операций по недропользованию, который реализуется посредством предоставления недропользователем обеспечения исполнения своих обязательств в виде залога банковского вклада, формируемого путем взноса денег в размере суммы, определенной в базовых проектных документах и анализах разработки", - рассказал заместитель главы кабмина.

Кроме того, отметил он, кодексом определено, что если после подписания акта ликвидации будет установлено, что лицо, право недропользования которого прекращено по соответствующему участку недр, выполнило работы по ликвидации в нарушение проекта ликвидации, либо будет обнаружено нарушение герметичности устья ликвидированной (законсервированной) им скважины, то компетентный орган письменно уведомляет недропользователя о выявленном нарушении и об обязанности устранения данного нарушения за счет собственных средств в установленный срок.

При этом он отметил, что по результатам проведенной Министерством энергетики оценки состояния нефтегазовых скважин на контрактных территориях в 2018 - 2019 годах была ликвидирована 71 аварийная скважина, выведены из бездействующего фонда с целью восстановления и перевода в эксплуатационный фонд 19 аварийных скважин.

По словам Скляра, к ликвидационным мероприятиям 6 вышеперечисленных бесхозных аварийных нефтяных скважин планируется приступить в 2023 году после составления в 2022 году проектно-сметной документации, предусматривающей все необходимые объемы работ.

При этом решением республиканской бюджетной комиссии от 26 июня 2020 года № 17 на реализацию проекта Государственной программы по развитию геологоразведочной отрасли (далее - Госпрограмма) были поддержаны 153,6 млрд тенге, из которых 1,7 млрд тенге предусмотрено на ликвидацию и консервацию бесхозных, аварийных нефтегазовых скважин. Финансирование вышеуказанных работ будет осуществлено в рамках республиканской бюджетной программы 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан" подпрограммы 104 "Ликвидация и консервация бесхозных нефтегазовых и самоизливающихся гидрогеологических скважин", - добавил Роман Скляр.

Ранее депутаты мажилиса РК выразили беспокойство наличием самоизливающихся бесхозных нефтяных скважин . А также рассказали, что ликвидация скважин осуществляется за счет государства, тогда как объекты, которые расположены на территории компаний-недропользователей, обязаны ликвидировать или консервировать за счет компаний.

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