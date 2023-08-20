В Кыргызстане с 2027 года запретят все виды одноразового пластика

Исключение составят пакеты, производимые на экспорт, и пакеты из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющие ручек и реализуемые для использования в быту

Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан

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Бишкек. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане с 1 января 2027 года запретят производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.





Соответствующий приказ подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщает 24.kg





Документ направлен на сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду на территории Кыргызстана. Вводится также запрет на ввоз полиэтиленовых пакетов и пластика", - говорится в сообщении.





Со дня официального опубликования закона запрещается оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области.





Также в особо охраняемых природных и биосферных территориях вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов, ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках. - Прим. 24.kg) и пластиковых изделий, использование и реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг.





Вместе с тем в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызстана с 1 января 2024 года вводится запрет на производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. За исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту.





Определен перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту:





все виды одноразовой пластиковой посуды;

одноразовая пластиковая упаковка для еды;

пластиковые бутылки;

одноразовая упаковка для яиц из пластика;

пластиковые капсулы от кофе, сумка-секта для продуктов.





Принятый закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.





Ранее сообщалось, что в Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов. При этом каждый казахстанец производит около 0,5 кг отходов в день.



