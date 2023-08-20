11.08.2023, 16:26 58346
В Кыргызстане с 2027 года запретят все виды одноразового пластика
Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане с 1 января 2027 года запретят производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.
Соответствующий приказ подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщает 24.kg.
Документ направлен на сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду на территории Кыргызстана. Вводится также запрет на ввоз полиэтиленовых пакетов и пластика", - говорится в сообщении.
Со дня официального опубликования закона запрещается оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области.
Также в особо охраняемых природных и биосферных территориях вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов, ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках. - Прим. 24.kg) и пластиковых изделий, использование и реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг.
Вместе с тем в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызстана с 1 января 2024 года вводится запрет на производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. За исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту.
Определен перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту:
- все виды одноразовой пластиковой посуды;
- одноразовая пластиковая упаковка для еды;
- пластиковые бутылки;
- одноразовая упаковка для яиц из пластика;
- пластиковые капсулы от кофе, сумка-секта для продуктов.
Принятый закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов. При этом каждый казахстанец производит около 0,5 кг отходов в день.
Между тем швейцарские ученые обнаружили бактерии и грибки, способные разлагать пластик. Открытие позволит снизить затраты на переработку пластика, а также нагрузку на окружающую среду.
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17.08.2023, 11:36 15861
Китай занимает первое место в мире по площади рукотворных лесов
Страна также лидирует в мире и по площади пастбищ - 264,5 млн га
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Пекин. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай за последние годы внес значительный вклад в глобальное увеличение зеленых зон, достиг заметных успехов в борьбе с опустыниванием и строительстве национальных парков, сообщает bigasia.ru.
По данным Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, площадь искусственных лесопосадок в Китае сейчас составляет 87,6 млн га. Страна также лидирует в мире и по площади пастбищ - 264,5 млн га. На значительной их части перестали выпасать скот.
Китай реализует масштабную программу по сокращению пустынных территорий. Например, благодаря ключевому проекту "Три северных защитных пояса" удалось остановить опустынивание на площади 20,3 млн га.
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подготовил проект постановления "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан". Средства планируют выделить для охраны лесов от пожаров.
16.08.2023, 15:06 22891
Около 30 тонн мусора вывезли с плато Ассы в Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Около 30 тонн мусора вывезли с территории плато Ассы близ обсерватории в Алматинской области, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
Там рассказали, что плато пользуется большой популярностью у туристов, которые ставят там кемпинги.
В выходные дни, с 11 по 13 августа, на плато был организован масштабный тур, который и привел к загрязнению.
15 августа в целях уборки мусора, оставленного туристами, акиматом Енбекшиказахского района совместно с представителями ГНПП "Иле-Алатау" в количестве 43 человека проведен субботник с обеспечением соответствующей техники в количестве 4 единиц. В итоге вывезли 28 тонн мусора и вся территория очищена", - сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что ущелье Кок-Лай-Сай возле Алматы заваливают мусором. Свалку устроили жители садоводческих товариществ.
С начала года алматинцев оштрафовали более чем на 90 млн тенге за мусор на улицах.
15.08.2023, 21:03 29846
ТОО "Тенгизшевройл" оштрафовано на 2,8 млрд тенге
Компания оштрафована за самовольные эмиссии в окружающую среду
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Атырау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в департамент экологии по Атырауской области от специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области поступило представление, сообщает пресс-служба ведомства.
В представлении предложено привлечь ТОО "Тенгизшевройл" к административной ответственности в связи с допущением нарушения экологического законодательства, связанного с осуществлением самовольных эмиссий в окружающую среду, превышением допустимых нормативов и загрязнением земель.
В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" департаментом составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статями 328 и 337 КоАП РК, и материалы направлены в Жылыойский районный суд для рассмотрения.
Жылыойским районным судом вышеуказанные дела рассмотрены в объединенном порядке, и постановлением суда от 27.07.2023 года на ТОО "Тенгизшевройл" наложены административные штрафы на общую сумму более 2,8 млрд тенге.
Отметим, что усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов. При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. В частности, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.
Аналитики проанализировали методологию экологических индикаторов и выделили основные факторы, которые сильнее всего влияют на чистоту воздуха в крупных городах. Если рассматривать ключевые индикаторы загрязнения атмосферного воздуха, которые отслеживает Бюро национальной статистики АСПиР РК, можно выделить четыре наиболее значимых. Это суммарное значение эмиссий, а также выбросы на душу населения, на единицу площади и на единицу ВВП. И если показатели в первой категории - это абсолютные данные, то в остальных трех - расчетные. Это значит, что они вычислены математически, по сути, для "сферической единицы населения/площади/денег в вакууме" и не учитывают экологической нагрузки на крупные города, демографической концентрации и т. д.
15.08.2023, 18:56 30861
Жители Замбии и Южной Кореи протестуют против сброса Японией сточных вод с "Фукусимы" в море
Фото: скриншот
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Сеул. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Стремление Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды в море вызвало резкую критику со стороны международного сообщества.
Жители Замбии также высказали свое мнение о плане Японии. Они считают, что, если Япония будет настаивать на сбросе радиоактивно загрязненных сточных вод в море, это окажет негативное воздействий на здоровье человека и биоразнообразие.
Обеспокоенные предстоящим выбросом Японией очищенных ядерных сточных вод с пострадавшей от цунами атомной электростанции "Фукусима" сотни южнокорейцев прошли маршем в столице в субботу. Протестующие призвали Токио отказаться от этих планов и выразили недовольство правительством за то, что оно одобрило слив, несмотря на предполагаемые риски для безопасности пищевых продуктов, сообщает CGTN.
Субботний митинг стал последним из недельных протестов с тех пор, как в июле Международное агентство по атомной энергии утвердило японские планы сброса, заявив, что этот процесс будет соответствовать международным стандартам безопасности и окажет незначительное воздействие на окружающую среду и здоровье.
12.08.2023, 17:24 48261
Казахстан освоит опыт Китая по технологиям водосбережения
Фото: depositphotos.com
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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в изучении китайской технологии водосбережения, сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.
У КНР в силу природных особенностей накопилось очень много ценной практики по технологиям водосбережения, их опыт нужен нам для начала большой работы - обеспечение эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, в Казахстане достаточно воды, но мы не можем ее сберечь", - написал глава МТИ РК на своей странице в Facebook.
Вопросы водного сбережения и многие другие Жумангарин планирует обсудить на встрече с главой СУАР в рамках рабочей поездки в Китай.
Со стороны МСХ уже разработан проект дорожной карты по эффективному водопотреблению в сельском хозяйстве, рассчитанной на 2023-2026 годы. Документ включает проекты по строительству емкостей для сбора и накопления талых вод, реконструкцию и модернизацию участков межгосударственных каналов на территории Казахстана, совершенствование системы учета воды, поступающей с сопредельных стран, механизмов предоставления мер государственной поддержки, диверсификацию посевных площадей, внедрение современных систем учета воды и водосберегающих технологий и другие мероприятия.
В мае этого года на саммите "Китай - Центральная Азия" глава государства отметил, что для Казахстана первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу.
11.08.2023, 18:40 57236
Выброс нитрозного газа произошел на заводе "КазАзот"
Фото: gov.kz
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Актау. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс нитрозного газа в атмосферу произошел на заводе "КазАзот", сообщает пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля.
Сегодня в 13.20 в связи с аварийным отключением подачи электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК" произошла остановка 2 агрегатов на заводе АО "КазАзот". В результате отключения в производственном цехе слабой азотной кислоты произошел кратковременный выброс нитрозного газа в атмосферу", - проинформировали в пресс-службе.
Сотрудниками департамента экологии осуществлены замеры атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.
В настоящее время департаментом ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении АО "КазАзот", - добавили в комитете.
Напомним, 3 июля также произошло отключение блока ТЭС МАЭК. В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.
Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО "KEGOC" в 2012 году. По поручению президента создана госкомиссия по расследованию причин аварий.
Премьер РК Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
10.08.2023, 18:00 63566
Смаилов обратил внимание на решение экологических проблем в Актобе
По словам акима Актюбинской области, строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе - загрязнение воздуха сероводородом
Фото: primeminister.kz
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Актобе. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов указал, что решение экологических проблем города Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов, информирует пресс-служба главы правительства.
Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению", - отметил Алихан Смаилов.
По словам акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе - загрязнение воздуха сероводородом.
КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году. В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%. На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС. Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.
Глава правительства отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет.
Напомним, с 15 по 21 июня 2021 года в Актобе зафиксировали 46 случаев превышения ПДК сероводорода, сообщает "Диапазон". Причиной выбросов специалисты называют городскую фекалку - КОС.
03.08.2023, 12:08 80936
Сто деревьев попадают под вырубку при реконструкции моста через Есентай в Алматы
В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев
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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби под вырубку попадает 101 дерево, сообщили в городском акимате.
Путем внесения корректировок в конструкцию велосипедных дорожек, тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения из 101 дерева удастся сохранить 28 и пересадить 10 деревьев (из которых 3 уже пересажены)", - сказано в сообщении ведомства.
По остальным деревьям в зоне вырубки проведено обследование совместно с сотрудниками управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, не является целесообразной.
В свою очередь временная пересадка саженцев будет осуществлена на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере.
По словам руководителя отдела мониторинга и управления зеленым фондом УЭиОС Нурлана Кутыбаев, после завершения реконструкции временно пересаженные зеленые насаждения обратно будут высажены вдоль набережной.
В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.
Если мы их здесь оставим, то есть вероятность того, что они не приживутся. Помимо этого, до конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом Правил защиты зеленых насаждений будут высажены саженцы-крупномеры с комом высотой не менее 4 м", - сообщил Нурлан Кутыбаев.
В акимате проинформировали, что перед началом работ по реконструкции моста через Есентай было проведено тщательное обследование, которое выявило, что данный мост является аварийным.
Крайние плиты пролетных строений имеют критические дефекты в виде сколов бетона ребра с уменьшением рабочих сечений в опорной зоне, также разрушение защитного слоя бетона с оголением напрягаемой арматуры, что относится к категории опасных, так как значительно снижают грузоподъемность пролетного строения. Поэтому начаты работы по реконструкции моста. Всего запланирован демонтаж и монтаж плит пролетного строения в количестве 96 штук. Также проектом предусмотрено два велопешеходных моста с северной и южной стороны для безопасности пешеходов. Нормативная продолжительность строительства составляет девять месяцев, но работы ведутся с опережением графика производства работ, в две смены. В связи с этим реконструкцию моста планируется завершить до начала учебного года, обустройство велопешеходных мостов - до середины октября. Завершение работ по благоустройству прилегающей территории запланировано на февраль 2024 года", - рассказал руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры управления городской мобильности Алматы Айдос Желдикбаев.
Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. В этом году в городе планируют вырубить около 17 тысяч аварийных деревьев. Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.
Напомним, этим летом жители Алматы столкнулись с проблемой километровых автомобильных заторов, возникших по причине дорожных работ, организованных сразу в нескольких районах города. Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Аким Алматы Ерболат Досаев назвал сложившиеся неудобства "неизбежностью" и объяснил, почему ремонт пришлось вести сразу на двух основных проспектах города : Абая и аль-Фараби.
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