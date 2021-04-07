В Минэкологии напомнили об ограничениях на рыболовство в водоемах Казахстана в период нереста

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщает, что в Казахстане в период нереста и размножения рыбы для сохранения рыбных популяций по закону РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" и приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 июля 2015 года ежегодно вводятся ограничения и запреты на рыбалку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти меры крайне важны, так как в обратном случае популяция определенных видов рыб может значительно сократиться или вовсе исчезнуть. Для недопущения таких последствий, в масштабах водохозяйственных бассейнов определяются конкретные даты, когда рыбалка может навредить", - сообщили в ведомстве.

К примеру, по Арало-Сырдарьинскому бассейну введен запрет на рыболовство на акватории водохранилища Шардара - с 1 апреля по 20 мая, на водоемах в пределах Туркестанской области и на реке Сырдария от водохранилища Шардара до административной границы с Кызылординской областью - с 15 апреля по 31 мая. По Балкаш-Алакольскому бассейну запрещено рыбачить на озере Балкаш - с 15 апреля по 1 июня, на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него - с 5 апреля по 20 мая.

Ертисский бассейн - введен запрет на рыболовство на озере Жайсан и озерно-речной части водохранилища Бухтарма от Каракаса до первой Батинской сопки - с 16 апреля по 30 мая, в глубоководной части водохранилища Бухтарма от начала первой Батинской сопки вниз по течению до Бухтарминской ГЭС - с 1 мая по 15 июня. На водоемах Есильского бассейна запрещен лов (отлов, сбор, заготовку) щуки, язя и судака - с 15 апреля по 15 мая, сазана (карпа) - с 20 мая по 20 июня, гаммаруса - с 1 августа по 14 сентября и другие запреты.

На Нура-Сарысуском бассейне введен запрет на лов судака - с 20 апреля по 20 мая, сазана (карпа) - с 1 мая по 30 июня. В рамках Тобыл-Торгайского бассейна на водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области запрещен лов щуки - с 20 марта до 20 апреля, сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

По Жайык-Каспийскому бассейну и реке Кигач введен запрет на рыболовство на акватории северной части казахстанского сектора Каспийского моря - с 25 мая по 31 августа, на придаточных водоемах рек Жайык и Кигач - с 1 апреля по 31 августа. А также запрещено рыболовство на реке Аса и ее притоках, соединяющих между собой озера Биликоль, Богетколь и Акколь Шу-Таласского бассейна с 1 марта по 1 июля.

Более подробную информацию обо всех запретах и ограничениях на рыболовство в рамках каждого водохозяйственного бассейна можно узнать по ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011939

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