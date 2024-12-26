В Минэкологии назвали самые загрязненные города страны

Фото: прокуратура Алматинской области

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в июле текущего года была запущена цифровая платформа @TazaQazBot, предоставляющая гражданам возможность сообщать о проблемах в области экологии и участвовать в их решении. Через чат-бот было подано 7929 заявок. Об этом - В Казахстане в июле текущего года была запущена цифровая платформа @TazaQazBot, предоставляющая гражданам возможность сообщать о проблемах в области экологии и участвовать в их решении. Через чат-бот было подано 7929 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Из них выполнено - 7061 заявка, на исполнении - 168 заявок, в обработке - 23 заявки и отменено - 674 заявки. Среди них наиболее частые обращения: уборка территорий - 2142 заявки, вывоз бытового мусора - 668 заявок, благоустройство улиц - 648 заявок, ремонт дорог - 595 заявок", - отметили в пресс-службе.





Отмечается, что среди регионов по подаче заявок лидирует Алматы - 2014 заявок. Затем следует Астана - 1587 заявок. На третьем месте расположилась Карагандинская область - 757 заявок.





Чат-бот стал эффективным инструментом для диалога между гражданами и государством, способствуя оперативному решению экологических проблем", - сообщили в правительстве.





По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, процесс подачи заявки через @TazaQazBot очень простой и удобный: достаточно авторизоваться, прикрепить фото проблемного участка, указать точный адрес и, если необходимо, добавить комментарий. Все данные автоматически передаются в местные исполнительные органы, которые классифицируют проблему и назначают исполнителя. В зависимости от категории заявки система автоматически устанавливает сроки для выполнения работы.





После завершения задачи исполнитель загружает фотографию и комментарии, а заявитель получает уведомление о завершении работ с возможностью оценить их качество через систему рейтингов.