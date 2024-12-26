25.12.2024, 19:38 4761
В Минэкологии назвали самые загрязненные города страны
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 25 декабря, во время брифинга в РГП "Казгидромет" представитель Минэкологии Айдар Абдуалиев рассказал, что из 45 промышленных городов и мегаполисов Казахстана к наиболее загрязненным относятся восемь.
Это три наших мегаполиса - Астана, Алматы и Шымкент, а также промышленные города Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются теплоисточники - ТЭЦ и котельные, промышленность, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автомобили и частный сектор", - сообщил Айдар Абдуалиев.
Напомним, 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir. В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек.
новости по теме
23.12.2024, 10:46 18426
В Казахстане в бот по решению экологических проблем поступило порядка 8 тысяч заявок
Фото: прокуратура Алматинской области
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в июле текущего года была запущена цифровая платформа @TazaQazBot, предоставляющая гражданам возможность сообщать о проблемах в области экологии и участвовать в их решении. Через чат-бот было подано 7929 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из них выполнено - 7061 заявка, на исполнении - 168 заявок, в обработке - 23 заявки и отменено - 674 заявки. Среди них наиболее частые обращения: уборка территорий - 2142 заявки, вывоз бытового мусора - 668 заявок, благоустройство улиц - 648 заявок, ремонт дорог - 595 заявок", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что среди регионов по подаче заявок лидирует Алматы - 2014 заявок. Затем следует Астана - 1587 заявок. На третьем месте расположилась Карагандинская область - 757 заявок.
Чат-бот стал эффективным инструментом для диалога между гражданами и государством, способствуя оперативному решению экологических проблем", - сообщили в правительстве.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, процесс подачи заявки через @TazaQazBot очень простой и удобный: достаточно авторизоваться, прикрепить фото проблемного участка, указать точный адрес и, если необходимо, добавить комментарий. Все данные автоматически передаются в местные исполнительные органы, которые классифицируют проблему и назначают исполнителя. В зависимости от категории заявки система автоматически устанавливает сроки для выполнения работы.
После завершения задачи исполнитель загружает фотографию и комментарии, а заявитель получает уведомление о завершении работ с возможностью оценить их качество через систему рейтингов.
17.12.2024, 18:10 51236
В Казахстане численность снежных барсов увеличилась более чем в два раза
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане удалось увеличить численность снежных барсов более чем в два раза, информирует пресс-служба правительства.
Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в 2 раза и довести до порядка 180 особей. Работа по сохранению вида продолжается, активно развивается трансграничное и международное сотрудничеств", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
Он отметил, что в республике предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежных барсов, на ключевых участках обитания созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га, сейчас порядка 70% мест обитания барсов защищены ООПТ.
Кроме того, активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. В частности, проведено мечение 11 особей барсов спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий.
Ранее Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве для сохранения снежного барса.
17.12.2024, 17:20 52046
Возрождение популяции туранского тигра: в 2025 году из России в Казахстан привезут несколько особей Дополнено
Переселение животных и создание условий для их адаптации способствуют сохранению вида и восстановлению природного баланса уникальных степных экосистем РК
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, говоря о проводимой в республике работе по возрождению популяции туранского тигра, сообщил, что в 2025 году из России в Казахстан привезут три-четыре особи, сообщает пресс-служба правительства.
Надеемся, что завезенные тигры и их потомство станут первыми дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
Отмечено, что переселение животных и создание условий для их адаптации способствуют сохранению вида и восстановлению природного баланса уникальных степных экосистем Казахстана.
Для восстановления естественной кормовой базы тигра с 2018 по 2024 год на территорию резервата завезено 205 особей тугайного оленя, проведена работа по переселению более 100 голов куланов, увеличена плотность популяций косули и кабанов", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 17.12.2024, 18.22
В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии Ерлан Нысанбаев рассказал о самочувствии и адаптации амурских тигров, недавно привезенных из Нидерландов.
“Сегодня они содержатся в вольерных условиях. Состояние очень хорошее, прибавили в весе”, - поделился министр.
По его словам, первое потомство ожидается в 2025–2026 годах.
13.12.2024, 13:28 71381
Глобальное движение по спасению Каспия запустили в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экологи, ученые и общественные деятели объединились для борьбы с обостряющимся экологическим кризисом Каспийского моря, запустив глобальное движение Save the Caspian Sea ("Спасем Каспийское море"), сообщает пресс-служба движения.
Каспийское море, некогда крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, находится под угрозой исчезновения. Дно Каспия оголяется со средней скоростью 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 километров. Без разумного вмешательства к концу века уровень моря может снизиться еще на 18 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы", - сообщают активисты.
Печальное свидетельство кризиса - массовая гибель редких каспийских тюленей. Только за последние два года на разных берегах Каспия обнаружено около 4000 туш, что является тревожным сигналом надвигающейся экологической катастрофы.
Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот упадок. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущее Каспийского региона", - заявил основатель движения Save the Caspian Sea, юрист по экологическому и климатическому праву Вадим Ни.
Активисты движения призывают к прозрачности, значимым инвестициям и усилению программ по сохранению биоразнообразия для защиты Каспийского моря, его обитателей и жителей прибрежных областей, пока не стало поздно.
Экологический кризис Каспийского моря - это не только региональная проблема, это глобальный кризис. То, что происходит здесь, оказывает влияние на экосистемы, экономики и сообщества далеко за пределами его берегов. Эта кампания не просто о сохранении воды или представителей дикой природы - она о защите культурного наследия и природного баланса нашей планеты. Вместе мы можем изменить ситуацию", - заявила на мероприятии, посвященному запуску Save the Caspian Sea, известный эколог Галина Чернова.
Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы для внедрения устойчивых политик и практик. Движение сосредоточится на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды.
Участники планируют инициировать мероприятия и кампании международного уровня по повышению осведомленности для вовлечения заинтересованных сторон и привлечения внимания к важности защиты Каспийского моря. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерства с НКО и корпорациями для выработки и реализации совместных решений", - подчеркивается в пресс-релизе.
Для справки
"Спасем Каспийское море" (Save the Caspian Sea, SCS) - международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю. Посредством активной информационной кампании, образовательных инициатив и сотрудничества SCS стремится сохранить уникальную экосистему моря и обеспечить устойчивое будущее для миллионов людей и множества видов птиц и животных.
Напомним, в ноябре в Мангистау, на побережье Каспия, обнаружили свыше 700 погибших тюленей. В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
8 ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
10.12.2024, 17:15 86911
Казахстанские ученые выступили с обращением к правительству страны
Органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности, заявили ученые
Рассказать друзьям
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые после отчетной встречи экспертов и представителей власти выступили с обращением к правительству страны в связи с упадом численности некоторых видов птиц и гибелью исчезающих видов в стране на объектах электроэнергетической инфраструктуры, сообщает КазТАГ.
Мы обращаемся к премьер-министру Республики Казахстан. Просим оказать содействие в решении следующих вопросов: обеспечить четкое исполнение местными исполнительными органами вопросов сохранения биоразнообразия при резервировании земель; принять предложение министерства экологии и природных ресурсов по вопросам минимизации гибели птиц на объектах электроэнергетики, дать соответствующие поручения министерствам национальной экономики, энергетики и другим для внесения необходимых изменений в законодательство; поручить министерству нацэкономики выработать решения, направленные на модернизацию националь планировании модернизации национальной энергетической системы", - озвучил публичное обращение к правительству исполнительный директор BRCC Нурлан Онгарбаев.
Сообщается, что общественный фонд "Центр изучения и сохранения биоразнообразия", команда BRCC работала над проектом "Сохранение исчезающих хищников на Центрально-Азиатском пролетном пути в Казахстане", разработав и предложив властям решение по защите биоразнообразия для поддержки устойчивого и экологически безопасного развития энергетического сектора страны.
Если кто-то захочет присоединиться к этому обращению - мы будем только рады", - отметил Онгарбаев.
Как было озвучено в ходе обращения к правительству, в 2022 году общественники уже обращались к премьер-министру Казахстана с просьбой оказания содействия в решении проблем негативного воздействия объектов энергетики на сохранение биоразнообразия. После поручения правительства, как сообщается, была создана межведомственная рабочая группа по предотвращению гибели птиц на объектах электроэнергетики, инициирован ряд мероприятий. Однако, по словам Нурлана Онгарбаева, отношение многих государственных органов к обозначенной проблеме оказалось безразличным и формальным.
Более того, уже сейчас игнорирование госорганами приводит к реализации крупных рисков как для инвесторов, так и для биоразнообразия и репутации нашей страны. Ряд системных проблем по-прежнему требуют внимания на уровне правительства: органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности; недостаточный экологический контроль на объектах ВИЭ; моральный износ и безопасность линий электропередачи; спекуляции на тему повышения тарифов", - добавил Ондарбаев.
Ранее Токаев поручил проработать инициативы Казахстана в области экологии.
09.12.2024, 17:39 93056
Полностью предотвратить выбросы невозможно: аким ВКО ответил на жалобы горожан о плохом самочувствии
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года ответил жителям Усть-Каменогорска, жалующимся на ухудшение экологических условий, сообщает Zakon.kz.
По его словам, ранее средства, поступающие от экологических штрафов, использовались без видимого результата.
Поэтому совместно с общественностью мы пересмотрим нашу программу. Возможно, речь также пойдет о пересмотре соответствующих меморандумов, которые департамент экологии заключал с каждым предприятием. Есть ряд предприятий, которые в меморандуме убрали пункты относительно того, что вне неблагоприятных метеорологических условий соответствующие службы могут зайти на территорию предприятия и сделать замеры", - рассказал глава области.
Он пообещал, что вокруг всех предприятий поставят датчики, в районах, где зафиксировано наибольшее загрязнение.
По мнению Кошербаева, остановка заводов не выход из положения.
Технологии, улавливающие вредные вещества, на этих предприятиях сегодня установлены. С другой стороны - полностью предотвратить выбросы определенных частиц, элементов диоксида хлора, серы полностью невозможно", - сказал глава региона.
Также в Усть-Каменогорске около 28 тысяч домов, которые отапливаются углем. Топливо сгорает не полностью и выбрасывает в воздух твердые частицы.
Смешиваясь с туманом, водяной пылью, эти частицы создают неблагоприятные условия и являются причиной образования темного, черного воздуха, которым дышат наши граждане. Мы в этом году приняли решение, что проработаем вариант подключения этих домов к центральному отоплению. Это вопрос долгий, но самое главное - надо начать", - заявил аким.
Еще одна проблема - качество топлива для автомобилей.
Некоторые говорят, что 120-140 тысяч автомобилей не вносят свой вклад в загрязнение воздушного бассейна. Мы говорим: нет, это не так. Многие автомобили старые, и выхлоп у них старый. Даже если вы какое-то время постоите рядом с новым автомобилем, почувствуете эффект от того, что дышите выхлопным газами. Весь мир потихонечку переходит на электрификацию", - рассказал Кошербаев.
Учитывая наличие в РК завода, производящего зарядные станции для электромобилей, глава области также считает возможным оснастить весь город зарядными устройствами, чтобы расширять парк электрокаров.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске создана инспекционная группа для постоянного мониторинга экологической ситуации.
Усть-Каменогорск входит в число городов Казахстана с самым загрязненным и опасным для здоровья воздухом. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год. Об этом еще в 2023 году заявила депутат сената РК Ольга Булавкина. По ее словам, содержание загрязняющих веществ в атмосфере города превышено в 10 раз.
В 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ.
06.12.2024, 17:45 111161
Управление водными ресурсами ЦА является важнейшим приоритетом - эксперты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Только с помощью эффективного управления водными ресурсами можно снизить негативные последствия отсутствия воды в Центрально-Азиатском регионе в результате изменения климата, заявил на конференции ЕАБР координатор региональных проектов представительства Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрий Петрин.
Обсуждение проблем водно-энергетического сектора региона стало одной из ключевых тем дискуссии с участием ведущих представителей международных банков и организаций.
Петрин отметил, что из-за нехватки воды падает производительность в сельскохозяйственном секторе, вода для орошения быстро используется.
Важнейший фактор - это сезонный дисбаланс в подаче воды. Иногда много воды, иногда вообще нет. И ключевые компоненты этого уравнения заключаются в том, чтобы преодолеть неэффективный водный менеджмент, потому что теряется 40-60% воды", - подчеркнул спикер.
По его словам, вода и гидроресурсы являются важным активом Центральной Азии.
Нужно говорить не просто об инвестициях, но о координации действий, а также об информационной поддержке и цифровизации региона. И здесь очень важно посмотреть на создание доверия между водопользователями разных стран в регионе. И такое доверие можно установить только путем должной статистики, надежных данных", - заявил Петрин.
Он отметил, что в вопросах энергетики нельзя зависеть только от ископаемого топлива.
Гидропотенциал необходим не только для возобновляемой энергии. Это очень важный компонент нашей стратегии по декарбонизации. (…) И, соответственно, эти усилия невозможны без сотрудничества, потому что гидропотенциал в основном находится в странах верхнего течения, в то время как страны, богатые ископаемым топливом, находятся в нижнем уровне течения рек в Центральной Азии", - пояснил спикер.
При должном подходе, по словам Петрина, рост производительности в сельском хозяйстве может достигать 60%, учитывая нынешний уровень воды, а производство гидроэнергии может повыситься до 40%.
Для этого страны должны координировать инвестиционные планы и действия.
Напомним, по данным ЕАБР, 10 миллионов человек в ЦА не имеют доступа к безопасной питьевой воде. При этом потери воды из-за устаревшей инфраструктуры в странах ЦА достигают 40%.
К примеру, в Казахстане половина станций очистки воды и насосных станций имеют износ 70%. В Кыргызстане лишь 27,5% поданной в сеть воды прошло через очистные сооружения. В Узбекистане 30% населения потребляют питьевую воду, не соответствующую стандартам. А в Таджикистане износ очистных сооружений составляет 80%.
06.12.2024, 13:51 111491
Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира
Рассказать друзьям
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir, сообщили в фонде по проблемам качества воздуха Almaty Air Initiative.
В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек. На момент нахождения на пятом месте средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как "нездоровый" уровень загрязнения", - рассказали в фонде.
Рейтинг крупнейших городов мира включает около 120 мегаполисов, известных по всему миру. Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами. Рейтинг обновляется каждый час, что позволяет отслеживать изменения качества воздуха в режиме реального времени.
Цель рейтинга - предоставить простой и наглядный обзор условий качества воздуха в самых популярных урбанистических центрах. Он акцентирует внимание на влиянии таких факторов, как лесные пожары, сжигание биомассы, промышленная деятельность, песчаные бури и погодные явления на состояние воздуха.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.12.2024, 08:57МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана 26.12.2024, 09:3313586Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы 26.12.2024, 10:19123713,4 млрд тенге выплатила аграриям Продкорпорация по программе закупа зерна 26.12.2024, 10:535766В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы 26.12.2024, 11:085146Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды 19.12.2024, 09:31297181В Астане открыли региональный офис Euronews 20.12.2024, 14:26276086Около 6 тысяч дорожных аварий зарегистрировано с начала года в Алматы 20.12.2024, 19:12270886В аэропорту Алматы задерживаются десятки рейсов из-за снегопада 20.12.2024, 13:54266476Не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ 19.12.2024, 15:56В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса256101В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса 18.12.2024, 09:49670971Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48653061В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24595236Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39589226В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50574776Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?