Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir, сообщили в фонде по проблемам качества воздуха Almaty Air Initiative.
В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек. На момент нахождения на пятом месте средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как "нездоровый" уровень загрязнения", - рассказали в фонде.
Рейтинг крупнейших городов мира включает около 120 мегаполисов, известных по всему миру. Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами. Рейтинг обновляется каждый час, что позволяет отслеживать изменения качества воздуха в режиме реального времени.
Цель рейтинга - предоставить простой и наглядный обзор условий качества воздуха в самых популярных урбанистических центрах. Он акцентирует внимание на влиянии таких факторов, как лесные пожары, сжигание биомассы, промышленная деятельность, песчаные бури и погодные явления на состояние воздуха.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.