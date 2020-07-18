В Минэкологии открыта горячая линия для сообщения о стихийных свалках

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил номер горячей линии, куда можно направлять информацию о стихийных свалках, передает Kazakhstan Today.

Как вы помните, недавно глава государства обратил особое внимание на ситуацию по стихийным свалкам в стране. Для мониторинга ситуации по этой проблеме в Казахстане наше министерство запускает специальную горячую линию", - написал Мирзагалиев в Twitter .

Номер горячей линии: +7775 952 4900.

По информации главы Минэкологии, на эту линию любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или поселке, в том числе подтверждающие фото и видео.

Будем вместе с вами, а также ДВД и акиматами отслеживать ситуацию, выезжать на места и принимать меры. В течение месяца мы намерены провести полный мониторинг мусорных полигонов в стране. По итогам сообщим информацию дополнительно", - отметил Мирзагалиев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в стране никак не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов. Он поручил правительству ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии Waste to energy. Кроме того, он предложил ввести в школах новый предмет - экологическое образование детей.

Как сообщил позднее Магзум Мирзагалиев, в рамках космомониторинга АО "Казакстан Гарыш Сапары" на 11 июля выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионах страны. Минэкологии совместно с акиматами разработало планы по их ликвидации.

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