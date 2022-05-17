В Минэкологии прокомментировали гибель более 60 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия

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Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период", - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Экологи также сообщили, что с места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха.
При этом хотим напомнить, что ранее, в конце апреля текущего года, на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе были обнаружены 97 туш мертвых тюленей. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований", - рассказали в пресс-службе.
Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.
14 мая 2021 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко на территории от мыса Урдюк до местности Баутинская коса обнаружено 64 мертвых тюленей и 5 снулых особей осетровых видов.
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.
Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.