В одном из водоемов Актюбинской области произошел массовый мор рыбы

Фото/МЭГПР РК

АКТОБЕ. 13 АПРЕЛЯ - На пруду Кузьмин в селе Жарсай Кобдинского района Актюбинской области произошел массовый мор рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В РГУ "Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 12 апреля текущего года поступило сообщение о факте гибели рыб на пруду Кузьмин в селе Жарсай Актюбинской области.

В тот же день было произведено обследование данного водоема.

Количество собранной снулой рыбы "карась" составило 4 тонны. Организована работа по утилизации рыбы", - рассказали в пресс-службе Минэкологии РК.

Вместе с тем проведен отбор проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований.

Предварительной причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде в зимнее время, из-за недостаточности уровня воды (1-1,5 метра)", - озвучили в ведомстве.

Фактическая причина гибели рыб будет сообщена дополнительно после проведения соответствующих лабораторных исследований.

В пресс-службе уточнили, что пруд Кузьмин расположен в 140 километрах от Актобе. Площадь пруда около 3 гектаров, в перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит. Пруд построен для водопоя скота. Производственные объекты вблизи водоема отсутствуют.





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