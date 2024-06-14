В озера и на заливные луга Казахстана направлено 12,4 млрд кубометров паводковой воды

Рассказать друзьям

Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12,4 млрд кубометров воды направлены в озера, лиманы и на заливные луга во время паводков, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.





По данным министерства, в лиманы направлено 1,2 млрд кубометров воды, в озера - 4,5 млрд кубометров, на заливные луга в поймах рек - 6,7 млрд кубометров воды.





В ведомстве уточнили, что во время паводков в водохранилищах страны было собрано более 12 млрд кубометров воды. Эта вода используется для нужд экономики.





Вся собранная паводковая вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности. Также направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект для обеспечения сфер животноводства необходимой кормовой базой. Часть паводковой воды была направлена в водохранилища. Всего в них собрано 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



