В РК пытались ввезти семена картофеля и моркови, способные погубить весь урожай

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - С апреля по май при проверке ввозимых в Казахстан 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма французских семян моркови специалисты комитета госинспекции в АПК МСХ РК выявили в товарах карантинный объект - возбудителя полосатости чипсов картофеля (зебра-чип), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории ГУ "Республиканский центр карантина растений", аккредитованной в соответствии с международным стандартом ISO 17025, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов", - добавили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что Candidatus Liberibacter Solanacearum представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории Казахстана. Зебра-чип поражает картофель, томаты и другие пасленовые культуры, а также морковь и сельдерей. Интродукция и дальнейшее распространение бактерии на территории республики может привести к 100%-ной потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

По всем фактам ввоза зараженных семян оформлены соответствующие карантинные документы. В соответствии с КоАП материалы переданы для рассмотрения суда. По результатам его решения будут приняты соответствующие меры.

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