В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев

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АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - В настоящее время полиция Алматы совместно с Управлением зеленой экономики проводит рейдовые мероприятия по выявлению автотранспортных средств, несоответствующих экологическим нормам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы запущены экопатрули.
С начала отработки всего проверено свыше 2,5 тысяч транспортных средств, 1193 из них на дизтопливе, 1357 на бензине. 23% из общего количества проверенных транспортных средств не соответствуют экологическим нормам: у 589 ТС выявлено превышение выхлопных газов. Вместе с тем, сообщаем, что сегодня ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город, они оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения. С марта этого года всего проверено 139 746 автотранспортных средств, у 21 751 выявлено превышение норм токсичности", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.
Согласно статье 334 КоАП, эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф для физических лиц в размере 10, для юридических лиц - в размере 100 МРП.
Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф: для физических лиц - в размере 20, для юридических лиц - в размере 200 МРП, информирует Polisia.kz
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По словам руководителя Экологического общественного союза "ЭОС" Аси Гейдт, воздух в мегаполисе сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы и сажей.
Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота. По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - пояснила эколог.