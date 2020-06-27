В ряде регионов ожидается похолодание

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - По прогнозу РГП "Казгидромет", в ряде регионов ночная температура опустится до 3-10 градусов тепла, передает Kazakhstan Today.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов. Так, 27 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, 15-20, местами 25 метров в секунду.

27 июня в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы до 23-28 метро в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал, град.

27 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы до 23-28 метров в секунду.

27 июня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

27 июня в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры 26-27 июня - ночью до 3-11, днем до 13-18 тепла.

27-28 июня в Акмолинской областях ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 27-28 июня ожидается понижение температуры ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла.

27-28 июня в Павлодарской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы до 23-28 метров в секунду. 28 июня ожидается понижение температуры ночью до 5-10, днем до 10-18 тепла.

27-28 июня в Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный. 27 июня ночью местами, днем на большей части 15-20, днем местами порывы до 23-28 метров в секунду. 27-28 июня в северной части области ожидается понижение температуры днем до 13-18 тепла.

27-28 июня в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 27-28 июня ожидается понижение температуры ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла.

Ранее синоптики уже предупреждали об ожидающихся в выходные обильных дождях и похолодании.

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