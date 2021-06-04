В Усть-Каменогорске резко пожелтели деревья

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ИЮНЯ - В связи с сообщениями о резко пожелтевших деревьях на одном из участков в Усть-Каменогорске ведётся проверка и исследование причин этого явления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее горожане заметили, что на проспекте Абая пожелтела листва на деревьях. Преимущественно на березах, сообщает YK-news.kz

При этом мониторинговые станции РГП 'Казгидромет" с 27 мая по 2 июня каких-либо превышений по промышленным выбросам не зафиксировали.

В любом случае, проверка должна показать, что да как. Поэтому пока выводы делать рано. В управлении по ЧС и департаменте по промышленной безопасности также не имеют сведений по залповому выбросу. Всех, кто владеет информацией, просим сообщить в департамент экологии по ВКО. Анонимность гарантируем! Важно не только надеяться на госорган, но и самим работникам предприятий оказывать содействие в предоставлении объективной информации", - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

Напомним , в Северном Казахстане может исчезнуть уникальная лесопосадка.

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