В Восточном Казахстане горнорудную компанию оштрафуют за загрязнение двух рек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области ТОО "Визол" привлечен к ответственности за загрязнение рек Курчум и Кыстау-Курчум, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области, совместно с уполномоченным органом и научными организациями в период с 28 по 30 сентября текущего года в отношении ТОО "ГРК Визол" была проведена внеплановая экологическая проверка по факту загрязнения рек Курчум в Курчумском районе", - сообщили в Минэкологии.

В ходе проверки выявлены ряд несоответствий нормам действующего Экологического кодекса республики Казахстан, что послужило основанием для привлечения предприятия к ответственности.

Так, установлены факты перелива из прудов накопителей технологических вод на рельеф местности и дренажа воды из отстойника, впадающий в реку Кыстау-Курчум. Составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа будет определен после уточнения объемов самовольного сброса. Кроме этого, согласно плану горных работ, после отработки месторождения необходимо провести восстановление природных объектов за счет рекультивации: восстановить естественный природный ландшафт, древесную растительность и среду обитания животного мира", - сообщили в ведомстве.

Проверка показала, что предприятие не провело своевременные исследования, не разработано биологическое обоснование и не определило вред, наносимый рыбным ресурсам в результате хозяйственной деятельности. Помимо этого, в плане горных работ не соблюдена система управления отходами.

За данные нарушения в отношении предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов по данным статьям составила более 200 тыс. тенге.

Горнорудной компании также предписано предотвратить и снизить негативное воздействие на окружающую среду, провести исследования компонентов природной среды, разработать биологическое обоснование и компенсировать вред, нанесенный рыбным запасам.

В Министерстве напомнили, что в середине сентября 2021 года информация о возможном загрязнении опасными химическими веществами русел рек Курчум и Кыстау Курчум в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Соответствующее поручение о принятии безотлагательных мер было дано президентом страны.