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В Восточном Казахстане горнорудную компанию оштрафуют за загрязнение двух рек

19.10.2021, 18:01 48223
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области ТОО "Визол" привлечен к ответственности за загрязнение рек Курчум и Кыстау-Курчум, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области, совместно с уполномоченным органом и научными организациями в период с 28 по 30 сентября текущего года в отношении ТОО "ГРК Визол" была проведена внеплановая экологическая проверка по факту загрязнения рек Курчум в Курчумском районе", - сообщили в Минэкологии. 

 
В ходе проверки выявлены ряд несоответствий нормам действующего Экологического кодекса республики Казахстан, что послужило основанием для привлечения предприятия к ответственности.
 

Так, установлены факты перелива из прудов накопителей технологических вод на рельеф местности и дренажа воды из отстойника, впадающий в реку Кыстау-Курчум. Составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа будет определен после уточнения объемов самовольного сброса. Кроме этого, согласно плану горных работ, после отработки месторождения необходимо провести восстановление природных объектов за счет рекультивации: восстановить естественный природный ландшафт, древесную растительность и среду обитания животного мира", - сообщили в ведомстве.

 
Проверка показала, что предприятие не провело своевременные исследования, не разработано биологическое обоснование и не определило вред, наносимый рыбным ресурсам в результате хозяйственной деятельности. Помимо этого, в плане горных работ не соблюдена система управления отходами.
 
За данные нарушения в отношении предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов по данным статьям составила более 200 тыс. тенге.
 
Горнорудной компании также предписано предотвратить и снизить негативное воздействие на окружающую среду, провести исследования компонентов природной среды, разработать биологическое обоснование и компенсировать вред, нанесенный рыбным запасам.
 
В Министерстве напомнили, что в середине сентября 2021 года информация о возможном загрязнении опасными химическими веществами русел рек Курчум и Кыстау Курчум в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Соответствующее поручение о принятии безотлагательных мер было дано президентом страны.
 
 

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"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай

20.10.2021, 14:34 3538
"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай
Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Алматинцы обеспокоены состояние русла реки Есентай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители обратили внимание, что в реке нет воды, а русло не очищено от ила, земли и других отложений, сообщает МИА "Казинформ"
 
Фотографии грязного дна реки появились в Facebook
 

Так удручающе выглядит Весновка (Есентай) ниже Сатпаева", - написал автор в описании к фото. 

 
В комментариях пользователи также выразили свое недовольство. 
 

Весновка ужас... Центр города такого "миллионика" - и такая разруха… Так же ужасно она выглядит выше и ниже Аль-Фараби. Все лето без воды. В верхней части за лето ничего не сделано. Ни ремонта, ни очистки каскадов от земли. Нет воды и нет полива деревьев. Выше Аль-Фараби удалили сухие и посадили свежие саженцы, но не поливают. Какой ужасный запах от заболотившейся "Весновки" ниже Курмангазы", - пишут в комментариях жители. 

 
В управлении зеленой экономики Алматы ответили, что будет подана бюджетная заявка на выделение средств для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию русла реки Есентай на участке, указанном в обращении. 
 

При выделении средств начнутся работы по разработке проекта. От водоотделителя до улицы Жамакаева ведутся работы по реконструкции участка водоохраной полосы русла реки Есентай. В связи с этим часть воды с реки Есентай направлена в реку Малая Алматинка. В связи с вышеизложенным, уровень воды временно уменьшился. Срок завершения работ - конец ноября текущего года", - пояснили в управлении. 

 
Администратором программы по очистке русел рек Большая Алматинка и Есентай является ГУ "Казселезащита".
 

Минэкологии: у виновника загрязнения реки Калжыр отозвали лицензию на старательство

20.10.2021, 10:37 13015
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили о привлечении к ответственности виновников загрязнения реки Калжыр в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 

В мае текущего года в ходе рейдовых мероприятий на участке "Шандыбулак" Акбулакского сельского округа Курчумским отделом полиции был выявлен факт самовольной добычи золота без разрешительных документов индивидуальным предпринимателем Сергеем Хваном. 6 сентября на основании поступившего видеосюжета о загрязнении реки Калжыр на место был осуществлен выезд с участием сотрудников Департамента экологии, природоохранной полиции, бассейновой инспекции и других государственных органов. Как было установлено, накануне представители ИП Хван С. А. во исполнение судебного постановления произвели снос незаконно возведенных дамб и прудов в русловой и надпойменной части реки Калжыр, а также ручья Шандыбулак, в результате чего мелкодисперсная песчаная супесь, попав в основное русло реки Калжыр, загрязнила его значительную площадь. Замутненная, грязная вода с иловыми осадками, распространившись вниз по течению реки на значительное расстояние, привела к загрязнению взвешенными веществами до 53,3 миллиграммов на кубометр", - напомнили в пресс-службе Минэкологии.

 
Для недопущения дальнейшего загрязнения реки Калжыр инспекторами департамента экологии были приостановлены работы по рекультивации незаконных возведений. Для безопасного проведения работ было предложено разработать проектную документацию.
 
На сегодняшний день, согласно протоколам испытаний природных вод, содержание загрязняющих веществ в пострадавшем водоеме не превышает предельно допустимых концентраций. Качество поверхностных вод восстановлено.
 

За незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды, неисполнение решения суда по сносу самовольных строений, а также за самовольное строительство объектов без проведения экологической экспертизы постановлением районного суда № 2 Курчумского района и Департаментом экологии ВКО на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму более полумиллиона тенге, отозваны лицензии на старательство. Помимо этого, в целях устранения последствий правонарушений ИП Хван утвердил программу ремедиации, согласно которой до ноября текущего года необходимо выполнить первоочередные мероприятия по восстановлению гидрологического режима реки Калжыр и горного ландшафта", - проинформировали в пресс-службе.

 
В настоящее время акиматом региона прорабатывается вопрос по составлению укрупненного сметного расчета работ по восстановлению природных компонентов, в зависимости от суммы которого органами полиции будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 324, 328, 333 и 334 УК РК.
 
Кроме того, в целях недопущения впредь подобных нарушений представителями государственных органов организована встреча с местными активистами, по результатам которой принято решение обязать нарушителей разработать проекты по рекультивации карьеров (в том числе провести очистку дна от илового осадка безопасным способом), а также усилить общественный контроль над деятельностью недропользователей.
 

Между чиновниками и спасателями разгорелся спор после пожара на свалке в Актау

19.10.2021, 18:25 44146
АКТАУ. 19 ОКТЯБРЯ - После крупного пожара на мусорной свалке в Актау между чиновниками и спасателями разгорелся спор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным специалистов ДЧС Мангистау, им пришлось тушить пожар более 13 часов. Между тем спасатели давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны, сообщает телеканал "Астана".

Специалисты ДЧС присвоили пожару третий уровень опасности. Отходы горели на 700 квадратных метрах. Работу огнеборцев осложнял ветер. Но главная претензия у спасателей - к местным чиновникам. 


Пожар происходит каждый год 5-6 раз. На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, мы сообщали акимату", - сказал Жандос Кенжебаев, начальник УЧС Актау.


В акимате же уверяют, что не игнорировали просьбы спасателей. Несколько раз даже проводили на этом месте субботники. А организовал свалку один из местных предпринимателей. Бизнесмен владеет прилегающим участком, но за деньги пропускал мусоровозы.

Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал. Сейчас отдел архитектуры и ЧС выясняют детали, после чего документы будут переданы в полицию", - отметил заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев. 


Ранее сообщалось, что Актау накрыло смогом из-за пожара на свалке. Это уже второй крупный пожар на мусорном полигоне Актау в этом году. В мае отходы горели за строительным гипермаркетом в 1-А микрорайоне города. 
 

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