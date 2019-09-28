Водолазы обнаружили на дне Бухтарминского водохранилища сточную трубу (ВИДЕО)

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Водолазы обнаружили на дне Бухтарминского водохранилища сточную трубу, а вокруг тонны фекального ила, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала " Астана ", пробы независимых экспертов Восточного Казахстана повергли жителей области в шок. Лактозы кишечной палочки в воде в 70 тысяч раз превышает норму.

В августе жители поселка Новая Бухтарма сняли видео, где из аварийной канализационной трубы базы отдыха "Голубой Залив" в Бухтарминское водохранилище текут сточные воды. Специалисты департамента экологи сделали анализ, воду признали чистой, превышение опасных инфекций в акватории не обнаружили, сточную трубу не нашли. Тогда жители пригласили независимых экспертов. Водолазы в 80 метрах от побережья обнаружили источник загрязнения.

"Со дна водолазы взяли пробы, вот результат этой пробы, как я уже говорил, в 70 тысяч единиц превышен, при норме в 5 тысяч единиц, то есть получается огромное количество фекалий, глистов, паразитов, а это именно бактерии", - рассказал житель поселка Новая Бухтарма Сергей Акентьев.





После таких заключений, достоверность госэкспертизы теперь проверит областная прокуратура. Также следователи надзорного органа должны выяснить, работает ли вообще канализационная система "Голубого залива". И как долго фекальные стоки дома отдыха сбрасывались в Бухтарминское водохранилище. Ответить придется и государственным экспертам, которые, к слову, до сих пор утверждают, что в ходе проверки ничего опасного в водохранилище не обнаружено.

Наше ведомство неоднократно брало пробы, все они чистые. Теперь проходят следственные действия относительно очистных сооружений, будут запрашиваться сведения о расходе электроэнергии о расходе хлора, наличия илов на площадках-эта косвенная информация, которая будет показывать работоспособность сооружения после этого прокуратурой будут предприняты действия по привлечению к ответственности и взысканию ущерба", - сказал руководитель департамента экологии ВКО Дмитрий Кавригин.





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