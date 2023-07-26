Впервые за полвека начнут очистку столичного водохранилища

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к очистке Астанинского водохранилища, которую не проводили с момента его образования.





Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал поручение министерству очистить столичное водохранилище и решить проблему водоснабжения столицы на совещании по вопросам развития Астаны.





Астанинское водохранилище было построено в 1970 году и до сих пор не очищалось. Это единственное водохранилище, снабжающее столицу питьевой водой. Общий объем водохранилища составляет 410,9 млн кубометров. Текущий объем составляет 312,36 млн кубометров", - сообщили в ведомстве.





Два года назад РГП "Казгидромет" провело батиметрическую съемку и установило, что 46,7 миллиона кубометров водохранилища составляют донные отложения -ил и песок. Это 30 процентов резервуара. Потребность в воде в 2023 году составляет 97 млн кубометров. Из них использовано только 46 млн кубометров, до конца года есть потребность в дополнительном объеме - 51 млн кубометров.





Принимая во внимание, что население Астаны с каждым годом растет и норма потребления увеличивается, и если в 2030 году численность населения достигнет 2 млн, воды понадобится 150 млн кубометров", - сообщили в Минэкологии.





Для увеличения приточности к Астанинскому водохранилищу предусматривается строительство сооружений по его подпитке из канала имени Каныша Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и дноуглублением. В настоящее время продолжается работа по разработке проектно-сметной документации.





Перед началом работ по очистке в первую очередь водолазы должны определить, что именно собирается на дне. По мнению специалистов, в зависимости от климатических условий, с учетом периода нереста рыбы процесс очистки может занять не менее 10 лет, так как работать можно только 5 месяцев в году.