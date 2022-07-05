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За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ

04.07.2022, 09:36 4541
За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в 2021 году составил 34,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн тонн, или 93% от общего количества. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 2,4 млн тонн, что на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Energyprom.kz, более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлись лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тысячи и 569,7 тысячи тонн соответственно. Значительные объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской (160,3 тысячи тонн), Костанайской (137,9 тысячи тонн), Актюбинской (137,4 тысячи тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тысячи тонн) областях.
 
Из 2,4 млн тонн выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 2,1 млн тонн пришлись лишь на промышленную сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения - 945,2 тысячи тонн, на 0,1% больше по сравнению с 2020 годом. На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тысячи тонн выбросов, на 6,5% меньше, чем в 2020 году, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 356,6 тысячи тонн, рост за год - на 3,7%. На водоснабжение, а также сбор, обработку и удаление отходов пришлись лишь 47,8 тысячи тонн выбросов, на 4,3% больше, чем в 2020 году.
 
Кроме промсектора значительный объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования - 114,4 тысячи тонн, на 7,9% больше, чем в 2020 году.
 
На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн. Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тысячи тонн, окиси углерода - 473,2 тысячи тонн, окиси азота - 322 тысячи тонн, углеводорода - 133,2 тысячи тонн, аммиака - 2,8 тысячи тонн, сероводорода - 2,1 тысячи тонн.
 
На твердые загрязняющие вещества пришлось 20,4% выбросов, или 491,7 тысячи тонн, а на летучие органические соединения - 6,1%, или 146,5 тысячи тонн.

Ранее в Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом.
 

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Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

04.07.2022, 10:23 3971
Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В целях проведения оценки современного состояния популяций редких видов беспозвоночных и позвоночных подготовлена научно-техническая программа, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
НТП будет рассмотрена в рамках государственного программно-целевого финансирования с участием специализированных научных организаций Министерства науки и высшего образования, сообщил Скляр в ответе на депутатский запрос. 
 
Он сообщил, что в последующем при одобрении комиссией Высшего научно-технического совета в рамках программы целевого финансирования будут предусмотрены средства на исследования, ревизии и обновление Красной книги Республики Казахстан.
 
При этом, отметил Скляр, НТП также предусматривается создание электронной базы данных по редким и исчезающим видам животных и разработка публичного веб-портала по Красной книге Республики Казахстан на основе вышеуказанных данных. В целях реализации указанных мероприятий планируется внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира.
 

Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки

02.07.2022, 15:57 10956
Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В озере Сайран выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней, уточнили в ведомстве. 
 
Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.
 
Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется, отметили в ДСЭК. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.
 
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от купания в ближайшие дни.

Напомним, в реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп.
 

Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF

01.07.2022, 16:12 14501
Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
Фото: wwf.ru

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.

Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.

"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.

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У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5

29.06.2022, 19:51 25096
У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц - чаек (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии показали положительный результат на птичий грипп АН5.
 
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев

29.06.2022, 18:29 26061
Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Фото: кадр из видео
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских государств, заявил на саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.

 
По его мнению, все прикаспийские государства обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению реки Жайык (Урал), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. 
 

Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.

 
Он также упомянул о бедственном положении каспийских тюленей. 
 

Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент. 

 
Он также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.
 

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев. 

 
Он напомнил, что основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.
 

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев. 

 
По мнению главы Казахстана, секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран. 
 
Также, по словам Токаева, полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур "Каспийской пятерки", тем более что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне. 

Ранее сообщалось, что Минэкологии РК намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия.
 

Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия

29.06.2022, 14:51 27801
Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Провести масштабное исследование влияния нефтедобывающих компаний на экологию Каспия в связи с массовой гибелью птиц и животных, в том числе краснокнижных, пообещал сегодня в кулуарах мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, сейчас министерство ведет переговоры с компаниями ТШО и NCOC о проведении комплексного совместного анализа. Планируется проверить антропогенное влияние компаний, проводящих свои работы в акватории Каспийского моря и на прибрежной территории. 
 

Это будет исследование, общее, большое, на антропогенное влияние нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий. Такие планы у нас есть", - пообещал Брекешев.

 
Ранее в Минэкологии озвучили предполагаемые причины массовой гибели тюленей. 
 
Также экологи проводят расследование массовой гибели птиц в государственном природном резервате "Акжайык".
 

Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают

29.06.2022, 13:15 28951
Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В ходе заседания мажилиса по рассмотрению законопроекта по ужесточению наказания за экологические правонарушения депутат Ерлан Смаилов возмутился, что санкции на незаконную вырубку деревьев предусмотрены только за правонарушения, осуществляемые на территориях лесов и особо охраняемых природных территориях, но не учитываются нарушения, совершаемые в населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За рамками проект закона остались крайне актуальные проблемы незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев в городах и селах РК.
 

Это хорошо подтверждается на примере города Алматы. Организации и физлица варварски рубят деревья во дворах, на улицах. В предгорьях уничтожаются целые сады. Особенно отличаются строительные компании и офисы, занимающиеся благоустройством улиц и парков. В результате Алматы теряет свой статус некогда самого зеленого города страны. Так, в 1985 году в Алматы было 10 квадратных метров зеленых насаждений на одного человека, в 1991 году уже 7 квадратных метров, по данным за 2018 год, осталось 3,5 квадратного метра на человека. Норматив советских учебников - 24,5 квадратного метра на человека", - сказал депутат.

 
Он напомнил, что после резонансного дела с вырубкой 80-летних дубов у магазина Sulpak в Алматы санкции за данное правонарушение были ужесточены. Однако на практике применяемые санкции, по его словам, не столь эффективны. 
 

Таких случаев по стране сотни, если не тысячи. По статистке, в 2020 году к административной ответственности было привлечено всего 208 лиц, в 2021 году - 166 лиц", - проинформировал он.

 
В связи с этим депутат задался вопросом: почему проектом закона предусмотрено ужесточение наказания за правонарушения только на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Какие меры были приняты по ужесточению санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территория населенных пунктов?
 
На этот вопрос министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил, что в 2021 году штрафы за незаконную вырубку деревьев были увеличены в пять раз.
 
Депутата ответ не удовлетворил.
 

Почему, несмотря на ужесточение ответственности, в городах продолжают рубить, уничтожать зеленые насаждения. Значит, недостаточно этих санкций или контроль недостаточный. Мы же видим это. Посмотрите по Алматы. Какой был случай, когда на склонах гор у нас целый сад уничтожали. Экоактивисты сопротивлялись этим варварским вырубкам. Если эта норма не работает, если она недостаточна, чтобы наши города защитить, тогда надо дальше двигаться. Как вы будете решать этот вопрос дальше?" - спросил Смаилов.

 
Брекешев ответил, что остановить этот процесс только увеличением штрафных санкций будет сложно.
 
В свою очередь представитель МВД прокомментировал, что в прошлом году всего 6% из 516 материалов по экологическим правонарушениям, совершенным в том числе и в городах, были направлены в суд.
 
Он уточнил, что согласно новому законопроекту незаконная вырубка леса переведена из проступков в категорию, за которую будет очень жесткая ответственность. Помимо лишения свободы, там есть штрафные санкции до 20 тысяч МРП (65 млн тенге). Он пообещал, что совместно с Минэкологии, прокуратурой и местными исполнительными органами будет проведена разъяснительная работа.

Как сообщалось ранее, в Казахстане незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений.
 

Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"

29.06.2022, 11:50 29471
Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Выясняются причины гибели птиц на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более тысячи двухсот тушек черноголовых хохотунов и триста тушек хохотуний", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Подчеркивается, что черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана. 
 

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

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