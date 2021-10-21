"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай

Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Алматинцы обеспокоены состояние русла реки Есентай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жители обратили внимание, что в реке нет воды, а русло не очищено от ила, земли и других отложений, сообщает МИА "Казинформ".
Фотографии грязного дна реки появились в Facebook.
Так удручающе выглядит Весновка (Есентай) ниже Сатпаева", - написал автор в описании к фото.
В комментариях пользователи также выразили свое недовольство.
Весновка - ужас... Центр города такого "миллионника" - и такая разруха… Так же ужасно она выглядит выше и ниже Аль-Фараби. Все лето без воды. В верхней части за лето ничего не сделано. Ни ремонта, ни очистки каскадов от земли. Нет воды и нет полива деревьев. Выше Аль-Фараби удалили сухие и посадили свежие саженцы, но не поливают. Какой ужасный запах от заболотившейся "Весновки" ниже Курмангазы", - пишут в комментариях жители.
В управлении зеленой экономики Алматы ответили, что будет подана бюджетная заявка на выделение средств для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию русла реки Есентай на участке, указанном в обращении.
При выделении средств начнутся работы по разработке проекта. От водоотделителя до улицы Жамакаева ведутся работы по реконструкции участка водоохраной полосы русла реки Есентай. В связи с этим часть воды с реки Есентай направлена в реку Малая Алматинка. В связи с вышеизложенным, уровень воды временно уменьшился. Срок завершения работ - конец ноября текущего года", - пояснили в управлении.
Администратором программы по очистке русел рек Большая Алматинка и Есентай является ГУ "Казселезащита".
Ранее сообщалось, что у предприятия, виновного в загрязнении реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области, отозвали лицензию на старательство. Также стало известно, что горнорудная компания ТОО "Визол" оштрафована за загрязнение рек Курчум и Кыстау-Курчум в ВКО.