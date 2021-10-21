"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили о привлечении к ответственности виновников загрязнения реки Калжыр в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мае текущего года в ходе рейдовых мероприятий на участке "Шандыбулак" Акбулакского сельского округа Курчумским отделом полиции был выявлен факт самовольной добычи золота без разрешительных документов индивидуальным предпринимателем Сергеем Хваном. 6 сентября на основании поступившего видеосюжета о загрязнении реки Калжыр на место был осуществлен выезд с участием сотрудников Департамента экологии, природоохранной полиции, бассейновой инспекции и других государственных органов. Как было установлено, накануне представители ИП Хван С. А. во исполнение судебного постановления произвели снос незаконно возведенных дамб и прудов в русловой и надпойменной части реки Калжыр, а также ручья Шандыбулак, в результате чего мелкодисперсная песчаная супесь, попав в основное русло реки Калжыр, загрязнила его значительную площадь. Замутненная, грязная вода с иловыми осадками, распространившись вниз по течению реки на значительное расстояние , привела к загрязнению взвешенными веществами до 53,3 миллиграммов на кубометр", - напомнили в пресс-службе Минэкологии.

Для недопущения дальнейшего загрязнения реки Калжыр инспекторами департамента экологии были приостановлены работы по рекультивации незаконных возведений. Для безопасного проведения работ было предложено разработать проектную документацию.

На сегодняшний день, согласно протоколам испытаний природных вод, содержание загрязняющих веществ в пострадавшем водоеме не превышает предельно допустимых концентраций. Качество поверхностных вод восстановлено.

За незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды, неисполнение решения суда по сносу самовольных строений, а также за самовольное строительство объектов без проведения экологической экспертизы постановлением районного суда № 2 Курчумского района и Департаментом экологии ВКО на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму более полумиллиона тенге, отозваны лицензии на старательство. Помимо этого, в целях устранения последствий правонарушений ИП Хван утвердил программу ремедиации, согласно которой до ноября текущего года необходимо выполнить первоочередные мероприятия по восстановлению гидрологического режима реки Калжыр и горного ландшафта", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время акиматом региона прорабатывается вопрос по составлению укрупненного сметного расчета работ по восстановлению природных компонентов, в зависимости от суммы которого органами полиции будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 324, 328, 333 и 334 УК РК.

Кроме того, в целях недопущения впредь подобных нарушений представителями государственных органов организована встреча с местными активистами, по результатам которой принято решение обязать нарушителей разработать проекты по рекультивации карьеров (в том числе провести очистку дна от илового осадка безопасным способом), а также усилить общественный контроль над деятельностью недропользователей.