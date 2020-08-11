За нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище будут штрафовать - Минэкологии

МЭГПР РК

Кокшетау. 10 августа. Kazakhstan Today - Штрафовать будут за нарушения на каньоне Бестобе и Селетинском водохранилище в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Минэкологии в очередной раз призывает граждан страны соблюдать элементарные правила пребывания на отдыхе на природе - убирать за собой мусор и увозить его, не наносить вред окружающей среде. Иначе государству придется принимать жёсткие меры по наказанию нарушителей экологического законодательства", - сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.





Представители министерства в эти выходные провело очередной общественный рейд в места отдыха граждан, с участием представителей местного акимата и МВД.

В этот раз - на Селетинское водохранилище, где протекает одна из самых чистых рек в республике Селета, а также каньон Бестобе примерно в 200 километрах от столицы. Граждане жаловались на скопление мусора туристов, которые приезжают сюда отдыхать и их варварское отношение к природе, купание в неустановленных для этого местах", - уточнили в ведомстве.

С отдыхающими была проведена разъяснительная работа, был собран мусор.

Если не будем все вместе принимать меры по наведению порядка сейчас, то завтра уже не останется чистых мест для отдыха. Разъяснительную работу среди населения мы проводим и с помощью наших юных помощников из молодежной организации "Жас Улан", которая насчитывает 1,5 млн ребят. Дети, прослушав наши лекции о бережном отношении к природе, приходят домой и настаивают, чтобы и их родители уважали окружающую среду", - рассказал заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Ермек Умаров.





Казахстанцев просят не оставаться равнодушными к нарушениям по отношению к природе со стороны других людей и сообщать о них на "горячую" линию министерства.

В ведомстве проинформировали, что Минэкологии продолжит общественные рейды в места отдыха граждан, в том числе в особо охраняемых территориях.

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