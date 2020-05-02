Завершено исследование проб воды, взятых в Приморском канале в связи с гибелью рыбы

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области завершено изучение проб воды, взятых в Приморском канале после гибели рыбы, передает Kazakhstan Today.

Ранее РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщал, что 21, 24 и 27 апреля 2020 года в связи с выявлением факта гибели рыб на канале Приморский на территории Государственного природного резервата "Акжайык" сотрудники филиала Казгидромета по Атырауской области организовали внеплановый отбор проб воды, и информировал о результатах анализа

Настоящим сообщаем, что результаты анализа на биохимическое потребление кислорода за 5 суток в пробах воды, отобранных 24 и 27 апреля 2020 года, находятся в пределах нормы (2,7-3,0 мг/дм3)", - проинформировали в Казгидромете.









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