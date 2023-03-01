28.02.2023, 12:30 6991
Жители Актау собираются судиться с властями города из-за вырубки аллеи
Чиновники уверяют, что 40% саженцев не прижились
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Актау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау собираются подать в суд на местных чиновников из-за вырубки аллеи, которую горожане насадили ко Дню Победы минувшей весной.
130 саженцев были были посажены год назад ко Дню Победы. Каждое растение носило имя ветерана. А на днях люди увидели, что на месте, где еще недавно были молодые саженцы, сейчас голая земля, сообщает телеканал "Астана".
У нас каждое дерево было поименное, каждый подписал. Из-за чего люди так волнуются и переживают, и даже сейчас девушка одна говорила, что со слезами на глазах, реально потому что обидно. У которых деревья вот так не прижились, они приходили и досаживали другие. Они покупали. И эти деревья мы купили и сами лично посадили", - рассказала жительница Актау Ольга Титова.
Актаусцы обращались в акимат. Чиновники, по их словам, пояснили, что 40% саженцев не прижились. Пришлось сад уничтожить. Но горожане в это не верят.
Может, 10% было, да, но деревья все-таки цвели, они прижились хорошо. Можно было сделать по-человечески, через соцсети, что планируется здесь какая-то застройка плановая, мы бы пришли и просто эти деревья пересадили", - сказал горожанин Александр Кулькаев.
В подтверждение своих слов горожане показывают видео, которое было снято как раз осенью прошлого года. В отделе ЖКХ в ответ на это сняли свои кадры. По их словам, сад уничтожили вполне справедливо.
Там вид был вообще не очень. У нас тоже есть подтверждающее видео, где были убраны эти таблички и состояние саженцев", - сказал заместитель руководителя отдела ЖКХ города Жанболат Жакипов, добавив, что осенью подрядной организацией был проведен анализ состояния насаждений.
Сейчас местные власти обещают на этом месте посадить сотни деревьев и многолетних цветов. Но местные жители намерены подать в суд на чиновников.
Почему физическому какому-то лицу, который дерево убрал, ему говорят, что вы должны за это посадить там 10 деревьев либо административный штраф, я думаю, почему мы не можем подать в суд? Приказ кто дал? Конечно, управляющая компания сама не смогла бы выдернуть это все без приказа, конечно, вышестоящие чиновники", - считает Ольга Титова.
Людям же предлагают обратиться в акимат, чтобы имена ветеранов увековечить на стеле, ее вариант сейчас рассматривается.
Напомним, в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья, а в горах Алматы уничтожили еще один плодовый сад. В Караганде на месте будущей застройки варварски вырвали сорок деревьев.
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28.02.2023, 12:49 6471
Министр экологии прокомментировала продажу собачатины в рестораны Астаны
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Информация по поводу продажи собачатины изучается Министерством экологии и природных ресурсов, сообщила в кулуарах правительства глава ведомства Зульфия Сулейменова.
Журналисты спросили министра по поводу информации в социальных сетях о том, что мужчина продает собачье мясо, сообщает inform.kz.
Я буквально на прошлой неделе была в Атырауской области, встречалась с населением, там также поднимался вопрос в части защиты животных, бродячих животных. Мы понимаем, что действительно вызывает обеспокоенность и у населения, и у нас по поводу жестокого обращения и собачатины. Мы уже провели достаточно большую работу с акиматами в части наличия инфраструктур, потребности, ситуации и так далее", - прокомментировала Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что в ближайшее время министерство начнет консультации с зоозащитниками и другими представителями гражданского общества, чтобы выработать механизмы, которые будут работать в части реализации закона о защите животных, информирует tengrinews.kz.
Касательно собачатины - мы вопрос изучаем. Но вместе с тем есть моменты, должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля. Второй момент в части факта нарушения законодательства - ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный законопроект, буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и Минздравом в части выработки дальнейших мер", - цитирует zakon.kz министра экологии.
Ранее был задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.
27.02.2023, 17:47 9561
Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Досбол Бекмагамбетов назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба правительства.
По данным Комитета по водным ресурсам, Досбол Бекмагамбетов родился 14 августа 1979 году в селе Киевка Нуринского района Карагандинской области.
Карьера:
с 19.09.2007 по 03.07.2008 работал главным специалистом - уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району Карагандинского областного территориального управления охраны окружающей среды;
в период с 03.07.2008 по 07.02.2012 работал в Нура-Сарысуском департаменте экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, главным специалистом - уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району;
с 08.02.2012 по 25.03.2016 занимал должность заместителя акима Нуринского района Карагандинской области;
25.03.2016 года избран депутатом Нуринского районного маслихата Карагандинской области VI созыва;
20.09.2016 - 17.02.2017 занимал должность эксперта управления правового обеспечения Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 09.03.2017 по 03.09.2018 занимал должность главного специалиста - государственного инспектора РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 04.09.2018 по 02.02.2020 занимал должность заместителя руководителя РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 03.02.2020 по 25.04.2021 занимал должность руководителя РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР.
23.02.2023, 16:53 34061
"Қарағанды Су" оштрафовали на 5,5 миллиона тенге за слив сточных вод в реку Букпа
В настоящее время ТОО "Қарағанды Су" продолжает работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10
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Караганда. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би города Караганды по результатам проверки подтвердило факт излития сточных вод в реку Букпа.
По результатам проведенной внеплановой проверки в отношении ТОО "Қарағанды Су" составлен протокол об административном правонарушении по статье 425 часть 1 КоАП РК со штрафом в размере 1600 МРП (5 млн 520 тыс тенге. Прим. KAZAKHSTAN TODAY) за сброс сточных вод и отсутствие плана ликвидации аварии", - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Руководству компании вручено предписание об устранении нарушений с определением конкретных мероприятий и сроками его исполнения. В настоящее время ТОО "Қарағанды Су" продолжает работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10.
Учитывая особую важность данного вопроса, информация направлена в аппарат акима города Караганды и департамент экологии области для решения проблем в создавшейся ситуации и принятия мер, так как данная ситуация может привести к возникновению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Вопрос находится на контроле департамента санэпидконтроля Карагандинской области",- подчеркнули в ведомстве.
В прошлом году построенные в русле Букпы дома затопило из-за паводков.
В Актобе в минувшем году компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге. Из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период канализационные стоки сбрасываются в реку Илек.
23.02.2023, 16:23 31906
В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Астаны вырубили многолетние деревья при строительстве административного здания, передает корреспондент агентства.
По информации, указанной в паспорте объекта, заказчиком работ выступает АО "Казтелепорт". Генеральный подрядчик - ТОО "Neo Stroy KZ". Работы начаты в первом квартале 2023 года, завершить их планируется в третьем квартале текущего года.
По данным управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, заказчик объекта предоставил все подтверждающие правоустанавливающие документы на земельный участок, чтобы получить разрешение на вырубку. Вместо снесенных зеленых насаждений высадят в 10 раз больше деревьев, цитирует ведомство Informburo.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил превратить Астану в город-сад за счет высадки многолетних растений.
Сегодня сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
Ранее на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
Также в Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
23.02.2023, 10:19 37006
В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурлытау города Алматы без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.
По информации ведомства, ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.
По данному факту направлено письмо в департамент полиции Алматы и в специализированную природоохранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
Напомним, на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
22.02.2023, 08:50 42761
В Алматы ожидается высокий уровень загрязнения воздуха
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 февраля 2023 года в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Сутки 22, ночью 23 февраля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, сегодня в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 9-11 тепла.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
Казахстанцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
21.02.2023, 09:14 49221
В Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 февраля 2023 года в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Сутки 21, ночью 22 февраля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", - говорится в бюллетене состояния воздушного бассейна.
По данным синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.
Как сообщалось ранее, казахстанцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. На текущий момент ее поддержали более 51 тысячи человек.
Мы, алматинцы, не желаем больше молчать о том, что воздух Алматы нас убивает, а власть, которая существует по нашей воле и на наши деньги, ничего не делает для того, чтобы нас защитить", - говорится в петиции.
Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
Каждый год каждый алматинец с ужасом ждет зимы, потому что холод прибивает вонючую черную плиту смога к земле. И сквозь нее уже невозможно разглядеть небо. Каждый ноябрь дети алматинцев начинают кашлять и задыхаться, а врачи говорят, что это сезонная простуда. Каждое лето половина тех, кто живет в Алматы дольше пяти лет, начинают чихать якобы от аллергии. И когда кто-то из нас уезжает из своего города, эта аллергия внезапно исчезает. Каждый из нас, алмаатинцев, платит за любовь к своему городу страшную цену. Мы платим буквально своими жизнями", - отмечают активисты.
Подчеркивается, что за последние 20 лет количество автомобилей в Алматы выросло, и очень сильно. Сегодня машин в городе уже полмиллиона. Также выросло количество угля, сжигаемого в частном секторе и на угольной ТЭЦ-2.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.
В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.
Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
15.02.2023, 15:03 76776
Жители села в Атырауской области жалуются на незаконный слив нечистот и свалку
Большая часть населения района зарабатывает на жизнь животноводством, но из-за грязной и замусоренной территории решает закончить с этим ремеслом
Фото: скрин из видео
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Атырау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Курмангазы в Атырауской области жалуются на запах от незаконно сливаемых нечистот и свалки.
Видео, на котором 82-летний житель села Уахит Масалов жалуется на несанкционированный слив канализационных отходов в непосредственной близости от села и бесхозную свалку, было опубликовано на Youtube, сообщает издание Ак Жайык.
Видео от жителя Курмангазинского района Серика Баязитова
Это место появилось несколько лет назад. Сначала это была глубокая яма, но со временем она увеличивалась и превратилась в смердящее озеро. Его тошнотворный запах распространяется на многие километры, однако животные из поселков РТС, Тажибай, Сазтубек, Алсеит, со Старого аэропорта вынужденно, за неимением другого, идут сюда на водопой. А еще рядом не огороженная мусорная свалка. В моем хозяйстве три коровы, и мне приходится целый день следить за ними, чтобы они не забрели в поисках еды в эти места", - жалуется пенсионер.
По его словам, большая часть населения района зарабатывает на жизнь животноводством, но из-за грязной и замусоренной территории решает закончить с этим ремеслом.
Каждый год акимы обещают оградить эти места, но не делают этого. Когда их пустые обещания воплотятся в дело?" - задается вопросом Масалов.
Ситуацию прокомментировали в акимате Курмангазинского района.
В поселке Курмангазы действительно есть одна мусорная площадка, находящаяся от него в полутора километрах. Она занимает площадь 13,65 га. Раньше выделить средства на ограждение не удавалось, потому что не были оформлены документы", - рассказал аким Курмангазинского сельского округа Абдуррахман Муса.
По его словам, теперь у земельного участка есть хозяин - районный отдел ЖКХ. Уже подготовлен сметный проект ограждения мусорного полигона. Выделено 60 млн тенге на приобретение ангара и оборудования по сортировке ТБО, сейчас ведется оформление конкурсной документации.
Что касается озера нечистот, образовавшегося возле села Курмангазы, о нем власти молчат.
Однако знают, что частные лица тайно сбрасывают в него нечистоты, хотя для этих целей существует полигон в 25 километрах от села Акколь. Стоит ли говорить, что частникам быстрее и дешевле вылить нечистоты в полутора километрах, чем ехать до Акколя?" - пишет издание.
Директор ТОО "Курмангазы су арнасы" Ерлан Такишев сообщил, что нечистоты в озеро сливают курмангазинские госучреждения, а куда их сливают частники, он не знает.
А пока вопрос с озером и свалкой не решен окончательно, жители Курмангазы находятся в смрадном плену и реальной опасности вспышки эпидемии", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в поселке Жартас Карагандинской области из-за несанкционированной свалки погибли более десятка лошадей. По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками.
В декабре в Алматинской области чиновников оштрафовали за стихийные мусорные свалки. Всего в регионе их выявлено более 350.
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