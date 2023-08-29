Знаменитое розовое озеро в Павлодарской области не включили в список уникальных водных объектов Эксклюзив КТ
Фото: instagram/live_feel_travel
Павлодар. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Знаменитое розовое озеро Коряковка, расположенное в Павлодарской области, не включили в список уникальных водных объектов и отдали на откуп недропользователям. Об этом стало известно из ответа управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области на запрос информационного агентства Kazakhstan Today.
Данное озеро не состоит в перечне уникальных водных объектов (...) Вместе с тем на основании рекомендации научной организации Алтайского филиала ТОО "НЦП рыбного хозяйства" из-за отсутствия цист рачка артемии салина горько-соленое озеро Коряковское в 2019 году признан неперспективным для ведения рыбного хозяйства", - сообщили в управлении.
Также в ведомстве сообщили, что в 2020 году водоем был передан под недропользование под добычу соли ТОО "Мультисервис".
В этой связи озеро Коряковское не включено в перечень рыбохозяйственных водоемов Павлодарской области", - добавили в управлении.
Стоит отметить, что озеро Коряковка стало излюбленным местом среди отдыхающих, сообщает tengritravel.kz. Несмотря на отсутствие условий для отдыха, люди приезжают за красивыми кадрами.
Особенностью озера являются остовы моста - разрушенные остатки железнодорожного пути, по которому в свое время транспортировали соль на берег.
В разгар летнего сезона в выходные количество автомобилей, приезжающих к озеру, составляет от 30 до 50.
Между тем казахстанцы опасаются, что розовое озеро Коряковка может ждать незавидная участь Кобейтуза.
Напомним, казахстанский блогер Денис Денски рассказал, что в Павлодарской области высохло знаменитое розовое озеро Коряковка.
Местные жители Коряковки рассказали мне, что якобы розовое озеро, которое расположено недалеко от их поселка, сдано в аренду организации по добыче соли", - написал блогер. Видео вызвало возмущение Казнета.
В областном управлении недропользования пояснили, что специалисты выезжали на место.
Факт незаконной добычи соли подтверждается, указанное место по описанию в видео соответствует действительности. Однако в промышленных объемах добыча не наблюдается, предположительно, добыча производится местным населением для удовлетворения собственных нужд примитивными способами (в ванночках)", - отмечает ведомство.
В госоргане также сообщили, что озеро обмелело из-за малоснежной зимы и отсутствия талых вод.
Стоит отметить, что у Коряковки нет естественной подпитки, в озеро не впадают реки и речушки. Все это привело к падению уровня воды в озере". Вместе с тем в текущем году в регионе маловодный цикл, наблюдаются засуха и высокая погодная температура. Для пресечения незаконной добычи районным акиматом совместно с правоохранительными органами будут проводится рейдовые мероприятия", - дополнили в ведомстве.
Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова отреагировала на видео, на котором запечатлено сильно обмелевшее знаменитое в Павлодарской области розовое озеро близ села Коряковка.
Позже представители Минэкологии посетили озеро Коряковка. По приезде сотрудники министерства представители акимата, экологи, местное население провели смотр озера, отмечен факт добычи соли, но не в промышленных объемах. По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам - по усилению контроля за въездом на автотранспорте на территорию озера.