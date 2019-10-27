Вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - 25 октября вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой (КНР), с другой стороны, передает Kazakhstan Today.

Это важный этап, упорядочивающий всю структуру торгово-экономических отношений между государствами-членами и КНР. Соглашение создает качественную правовую базу нашего торгово-экономического взаимодействия по широкому кругу вопросов, среди которых - таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры торговой защиты, вопросы электронной торговли, интеллектуальной собственности и так далее", - отметила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

В соглашении удалось достичь гораздо более высокого уровня транспарентности систем СФС-мер и технического регулирования Китая и Союза по сравнению с имеющимся до этого. По сути, наши страны в этих сферах стали более открытыми и предсказуемыми друг для друга. В сфере таможенных процедур стороны договорились в том числе о выпуске товаров без необоснованных задержек, с обеспечением ускоренной таможенной очистки скоропортящихся товаров. В соглашении также зафиксированы существенные гарантии для экспортеров государств-членов ЕАЭС в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности", - привела примеры Вероника Никишина.

Кроме того, посредством соглашения между Союзом, Республикой Беларусь (которая находится в процессе присоединения к Всемирной торговой организации) и Китаем устанавливаются правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО - режима наибольшего благоприятствования и национального режима.

Впервые в практике Союза в соглашение был также включен принципиально новый набор положений, цель которых - развитие отраслевого сотрудничества с Китаем по всем ключевым секторам экономики. Предусмотрено создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

"Это не соглашение "под готовые проекты". Это документ для формирования и развития новых проектов, которые могут принести выгоды не только его сторонам, но и иметь положительный эффект на весь регион", - резюмировала министр ЕЭК Вероника Никишина.

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