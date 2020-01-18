В январе - ноябре взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 2,1%

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В январе - ноябре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $18 629,1 млн, что на 2,1% больше, передает Kazakhstan Today.

"В январе - ноябре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $18 629,1 млн, что на 2,1% больше, чем в январе - ноябре 2018 года, в том числе экспорт - $5561,9 млн (увеличился на 0,4%), импорт - $13 067,2 млн (увеличился на 2,9%)", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику Армения – 0,1%.

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