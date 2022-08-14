Премьер-министр РК поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.

При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.

При изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам.

Глава правительства поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Агентству по финансовому мониторингу поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений.

Премьер-министр также поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закуп сырья отечественными сахарными заводами.