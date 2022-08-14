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Премьер-министр РК поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

12.08.2022, 08:37 20736
Премьер-министр РК поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.
 
При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.
 
При изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
 
Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.
 
Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам.
 
Глава правительства поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
 
Агентству по финансовому мониторингу поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений.
 
Премьер-министр также поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закуп сырья отечественными сахарными заводами.
 

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ЕАЭС урегулирует разногласия по общему рынку газу

12.08.2022, 18:54 11706
МОСКВА. 12 АВГУСТА - 12 августа состоялось предметное обсуждение проекта международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС с участием глав министерств энергетики стран "евразийской пятерки", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, под председательством которого пришли переговоры, отметил существенную динамику в разрешении вопросов, по которым сторонам продолжительное время не удавалось достичь консенсуса.
 
В ходе совещания министры энергетики договорились по большей части вопросов повестки: согласовали определения покупателя газа, свободной мощности, трансграничной транспортировки и поставки газа, отдельные вопросы регулирования общего рынка газа и взаимодействия операторов газотранспортных систем.
 
Состоялся обмен мнениями и достигнут прогресс в понимании статуса участников общего рынка, обеспечения внутренних потребностей в газе государств-членов, отдельных аспектов исполнения договора на поставку газа.
 
Арзыбек Кожошев отметил готовность сторон к конструктивному диалогу: 
 

Поиск решений по неурегулированным вопросам будет продолжен на более высоком уровне для выработки взаимоприемлемых предложений, которые могут стать основой для будущих компромиссов по чувствительным вопросам".

 
Руководители уполномоченных органов условились дополнительно проработать отдельные положения международного договора по газу на двусторонней основе для завершения работы над документом и внесения его на рассмотрение органов Союза.
 
Совещание прошло в преддверии Совета комиссии (запланирован на 19 августа) и Евразийского межправительственного совета (25-26 августа), где планируется обсудить перспективы создания общего рынка газа. 
 

Жители сел и малых городов смогут получить микрокредиты на агропроекты

12.08.2022, 15:14 14691
Жители сел и малых городов смогут получить микрокредиты на агропроекты
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Получить микрокредиты на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса смогут жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее постановление правительства подписал сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает primeminister.kz.  
 

Постановление принято в рамках работы по повышению доходов жителей сел и малых городов путем создания условий для развития предпринимательской инициативы и обеспечения занятости экономически активного населения. На его реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 40 млрд тенге, которые будут направлены на микрокредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

 
Оператором кредитования выступит АО "Аграрная кредитная корпорация".
 
Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных кредитов в республиканский бюджет возложен на Министерство сельского хозяйства РК.
 

В производстве детонаторов в Казахстане заинтересован чешский инвестор

12.08.2022, 13:30 16271
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Чешская компания Austin Detonator s.r.o. планирует реализовать совместные инвестиционные проекты с казахстанскими партнерами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас уже есть успешный опыт работы с казахстанскими компаниями в прошлом. Сейчас мы выражаем заинтересованность в увеличении доли участия компании на рынке Казахстана", - заявил представитель Austin Detonatоr Либор Бартек. 

 
Казахстанский рынок вызывает повышенный интерес у компании, и в связи с изменившейся международной ситуацией они рассматривают возможность открытия завода в Казахстане, отмечает KAZAKH INVEST. 
 

Нам известно, что на экспорт уходит 97% произведенной вашей компанией продукции. Мы уверены, что благодаря размещению производства в Казахстане вы сможете усовершенствовать цепочку поставок и выйти на новые рынки", - подчеркнул заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали.

 
Визит компании Austin Detonatоr в Казахстан был организован при поддержке KAZAKH INVEST и посольства Казахстана в Чехии.
 

В Казахстане с начала года сахар подорожал на 86,6%

12.08.2022, 12:36 17401
В Казахстане с начала года сахар подорожал на 86,6%
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - В Казахстане с начала года рост цен на сахар составил 86,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день темп роста цен на сахар снизился, однако динамика роста сохраняется. За июль 2022 года повышение розничных цен на уровне 5,3%", - сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. 

 
По данным пресс-службы, в Казахстане основной объем производства сахара осуществляют 4 сахарных завода, расположенные в 2 регионах: в Жамбылской области - "Таразский сахарный завод" (производство из сахарного тростника) и ТОО "Меркенский сахар" (тростник+свекла), в Алматинской области - ТОО "Коксуский сахарный завод" (тростник+свекла) и ТОО "Аксу кант" (свекла). 
 

Производственные мощности действующих сахарных заводов достаточны для обеспечения потребности внутреннего рынка при регулярном обеспечении сырьем. Проблема нехватки как отечественного, так и импортного сырья сложилась из-за недостаточности оборотных средств у заводов, необходимых для покупки импортируемого тростникового сырца", - подчеркивает АЗРК. 

 
Согласно данным заводов, эта проблема усложняется валютной волатильностью, повышением цен на логистику, ростом цен на сырье, что препятствует полной загрузке имеющихся мощностей. 
 
Закуп сырья сахарными заводами осуществляется за счет средств заказчиков (оптовых покупателей). Основной объем произведенного сахара в стране закуплен крупным оптовым поставщиком, который законтрактовал 90% производимого в Казахстане сахара. 
 

По результатам проведенного анализа рынка оптовой реализации сахара в действиях данного оптового поставщика усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом которого явилось повышение цены на сахар. При этом ограничивался доступ к произведенному сахару других оптовых региональных поставщиков, торговых сетей", - сообщает пресс-служба. 

 
Согласно нормам статьи 174 Предпринимательского Кодекса РК, запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению и устранению конкуренции. 
 
Агентством назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства. 
 
По результатам рассмотрения обращения оптового поставщика, поступившего в адрес антимонопольного органа, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО "Таразский сахарный завод", уклонения от заключения договора с оптовым поставщиком. 
 
Антимонопольным департаментом по Жамбылской области в отношении производителя вынесено уведомление об устранении признаков нарушения в части необоснованного отказа от заключения договора. 
 
Также антимонопольным департаментом по Жамбылской области по результатам проведенного анализа установлены признаки нарушения по антиконкурентным согласованным действиям - установление и поддержание цен - у ТОО "Таразский сахарный завод" и ТОО "Меркенский сахар". 26 июля 2022 года в отношении данных заводов-производителей сахара вынесены уведомления. 
 
Сообщается, что в целом на рынке реализации сахара антимонопольным органом вынесено 18 уведомлений, назначено 2 расследования, заключено 8 актов антимонопольного комплаенса. 
 

В ходе анализа установлено, что ТОО "Таразский сахарный завод" начал реализацию продукции через товарную биржу с мая 2022 года. С января по май 2022 года завод реализовывал сахар вне товарной биржи", - проинформировали в АЗРК. 

 
Аналогично реализацию сахара вне товарных бирж осуществляли ТОО "Меркенский сахар", ТОО "Аксу кант", ТОО "Коксуский сахарный завод". 
 
В этой связи в действиях всех 4 производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения.
 

АЗРК направлены материалы в адрес Министерства торговли и интеграции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по части 3 статьи 268 КоАП РК по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж", - добавили в пресс-службе.

 

В Казахстане объем производства дизельного топлива достиг 2,7 млн тонн

12.08.2022, 11:53 18061
В Казахстане объем производства дизельного топлива достиг 2,7 млн тонн
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - В Казахстане объем производства дизельного топлива в первом полугодии текущего года достиг 2,7 млн тонн - на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рост объема производства продолжается второй год подряд, отмечает energyprom.kz. 
 

Значительная часть производства дизельного топлива традиционно пришлась на Павлодарскую и Атыраускую области, а также на город Шымкент, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. К сожалению, в текущем году данные по этим регионам конфиденциальны. Данные не раскрыты также по Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областям, а на Жамбылскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области пришлось лишь 66,9 тысячи тонн", - сообщают аналитики. 


energyprom.kz
По итогам с января по май 2022 года казахстанские НПЗ покрыли спрос на внутреннем рынке на 99%, а доля импорта за год сократилась с 4,2% до 1%. Объем импорта по сравнению с январем–маем 2021 года сократился в 3,6 раза, до 23,2 тысячи тонн, из которых на Кыргызстан и Россию пришлось 11,8 тысячи и 11,4 тысячи тонн соответственно; еще 57,8 тонн пришлось на Беларусь. 
 
Подчеркивается, что объем реализации на внутреннем рынке за год вырос сразу на 21%, составив 2,2 млн тонн. Экспорт сократился сразу в 7,8 раза, до 24,2 тысячи тонн, из которых 10,6 тысячи тонн пришлось на Азербайджан, 5,7 тысячи тонн - на Россию, 4 тысячи тонн - на Таджикистан, 2,7 тысячи тонн - на Узбекистан, 1,2 тысячи тонн - на Кыргызстан. 
 

Цены на дизельное топливо по итогам июля текущего года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года даже снизились на 2,3%, однако по сравнению с июлем прошлого года выросли сразу на 36,3%", - отмечают эксперты. 


energyprom.kz
Если зимнее дизтопливо с начала года не изменилось в цене (так как в нем еще нет необходимости), то летнее по итогам июля подешевело на 3,7% с начала года. В то же время по сравнению с июлем прошлого года зимнее дизельное топливо подорожало сразу на 56,6%, а летнее - на 19,1%. 
 
На конец июля текущего года цена на летнее дизтопливо в среднем по городам РК составила 235 тенге за литр. Самые низкие цены были зафиксированы в Актау (225 тенге за литр), а также в Шымкенте и Туркестане (226 тенге за литр). 
 

Самые высокие цены на дизельное топливо наблюдались в Петропавловске и Костанае (260 тенге за литр), а также в Кокшетау (258 тенге за литр)", - добавили аналитики. 

 

С начала года на Кашагане добыто 7,2 млн тонн нефти

12.08.2022, 09:48 19776
АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - С начала 2022 года на Кашагане было добыто 7,2 млн тонн нефти и 4,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вчера министр энергетики РК Болат Акчулаков прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область и посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО "НК "КазМунайГаз" и NCOC совершили облет Острова D на месторождении Кашаган. 
 
В ходе посещения завода "Болашак" участники встречи ознакомились с работой установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе "Болашак" и пуско-наладки на 2 компрессорах на Острове D и сроках завершения всех восстановительных работ.
 
Министр энергетики РК поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.
 
Напомним, что 3 августа на заводе "Болашак" сработали датчики утечки газа, в результате чего были остановлены все установки комплексной подготовки нефти и газа. Выполняется инспекция, разрабатывается план по постепенному восстановлению добычи нефти. С 9 на 10 августа на острове D запущен второй компрессор, в настоящее время суточная добыча на Кашагане около 100 тысяч баррелей в сутки.
 

Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ

11.08.2022, 14:20 28251
Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Агентство по противодействию коррупции сообщило о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО "НК "Казакстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе анализа будут изучены причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда", - сообщили в пресс-службе агентства.

 
Также отмечается, что анализ будет проводиться специалистами агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества.
 
Информацию о коррупционных рисках и предложения по совершенствованию анализируемой сферы Антикор принимает по электронной почте [email protected]
 
Если вам стало известно о фактах коррупции либо готовящихся преступлениях, можно сообщить об этом в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424 в режиме 24/7.
 

Износ электрических сетей в Алматы составил 60%

11.08.2022, 12:13 26071
Износ электрических сетей в Алматы составил 60%
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Износ электрических сетей в Алматы составляет 60%, сообщил аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей составляет 60%. На сегодня "Алатау Жарык Компаниясы" готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к реализации", - заявил аким. 

 
Ранее сообщалось, что действующие подходы в области электроэнергетики не дают должного эффекта для обеспечения энергобезопасности. 
 
По данным Минэнерго, в последние годы имеют место высокие темпы гражданского строительства, за которыми не успевают развиваться тепловые мощности и сети. Соответственно, для решения сложившихся в отрасли проблем и достижения задач по опережающему развитию энергетики необходимо формирование современной и эффективной нормативно-правовой базы. 
 

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