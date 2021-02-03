Более 115 тыс. гектаров земли возвращено в госсобственность в Алматинской области

Талдыкорган. 2 февраля. Kazakhstan Today - В период с 2019 - 2020 годы по Алматинской области проведено 930 проверок на предмет соблюдения требований земельного законодательства, в результате которых 116,2 тысяч гектаров возвращено в государственную собственность, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя управления земельных отношений Алматинской области Сабита Садвакасова, все неиспользуемые земельные участки внесены в базу данных, вопрос возврата в государственную собственность находится на контроле управления по контролю за использованием и охраной земель. Кроме того, проведена масштабная работа по оцифровке инженерных сетей, электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, телекоммуникаций.

В качестве пилотного проекта в сфере земельных отношений в 2020 году автоматизировано 10 государственных услуг в сфере земельных отношений и 6 государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, которые внедрены в городах областного значения: Талдыкоргане, Текели, Капшагае. Кроме того, проведено 3D моделирование городов которое позволит создать мощный инструмент для планирования застройки и принятия решений по архитектурному облику городов. Перечисленный комплекс работ позволил создать обширную информационную основу для автоматизации государственных услуг", - сказал Садвакасов.

Отмечается, что одним из действенных мер по регулированию земельных отношений является государственный контроль за использованием земель. Однако, в свете новых технологий, цифровизации, перехода государственных услуг на электронный формат требует новых подходов осуществления государственного контроля.

Местными исполнительными органами районов и городов совместно с прокуратурой установлено 808,7 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В результате принятых мер на сегодня: 116,2 тыс. гектаров возвращено в государственную собственность; 23,5 тыс. гектаров поставлено на учет как бесхозяйное имущество; на 623,1 тыс. гектаров после принятых мер приступили к использованию земель и вовлечено в сельскохозяйственный оборот; на 45,9 тыс. гектаров материалы еще находятся на рассмотрении местных исполнительных органов районов и городов", - отметил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Аскар Жолдогутов.

Отметим, что земельный фонд Алматинской области составляет 22,4 млн гектаров, из них 8 млн гектаров земли сельского хозяйственного назначения.





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