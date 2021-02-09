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На 11% выросли цены на социально значимые товары в Казахстане

08.02.2021 5374
Нур-Султан . 8 февраля. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11%. Об этом в ходе расширенной коллегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан рассказал вице-министр Ержан Казанбаев, передает Kazakhstan Today.
 
Ержан Казанбаев сообщил об итогах развития внутренней торговли за 2020 год и задачах на 2021 год, а также о принятых реформах в развитии технического регулирования и защиты прав потребителей.
 

Так, в актуальном вопросе по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары Министерством совместно с акиматами на постоянной основе проводится работа по мониторингу цен. По итогам прошлого года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11%", - сообщает пресс-служба МТИ.

 
По словам Казанбаева, наибольший рост цен зафиксирован на 5 импортозависимых и эскпортоориентированных товаров, доля которых составила 8,9%. Более того, для стабилизации цен правительством установлены предельные цены по 9 товаров, введен запрет экспорта 7 товаров и ежемесячное квотирование на вывоз 6 товаров.
 

Вместе с тем, наиболее эффективным рыночным механизмом сдерживания цен стало предоставление льготных займов по "оборотной схеме". Если в 2019 году на данный механизм из местных бюджетов было выделено 2,1 млрд. тенге, то в 2020 году финансовые средства увеличены до 18,6 млрд тенге. Были сформированы запасы продовольствия в стабилизационных фондах в объеме 31,5 тыс. тонн", - рассказал он. 

 
Вторым не менее важным компонентом развития внутренней торговли стало реформирование сферы технического регулирования. 
 
В ведомстве напомнили, что в 2020 году был принят закон "О техническом регулировании" в новой редакции, направленный на защиту потребителей от небезопасной продукции, внедрение механизма оперативного реагирования при государственном контроле и совершенствование процедур оценки соответствия, оцифровка процессов сертификации. 
 

Новшеством данного закона является - переход от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний", - сообщил вице-министр.

 
В дополнении, приоритетным направлением министерства является защита прав потребителей. 25 июня 2020 года принят закон "О защите прав потребителей", который направлен на построение единой системы рассмотрения жалоб - начиная от ее подачи и до всестороннего рассмотрения. 
 
Ержан Казанбаев сообщил, что предприниматели будут заинтересованы не допускать спорных ситуаций, а в случае их возникновения действовать по принципу "решай здесь и сейчас". Министерством введен "общественный" контроль по принципу "исправить, а не наказать". Также сформирована роль правозащитников из числа профессионалов, поскольку именно от его квалификации, компетенции и моральных принципов зависит исход потребительского спора.
 
В МТИ также отметили, что с 1 января 2021 года запущена Единая информационная система e-tutynushy.kz. Данная платформа позволяет отслеживать потребительские жалобы в разрезе отраслей и предмета спора. Сегодня доступ к системе предоставлен всем участникам системы защиты прав потребителей. 
 
Вице-министр также озвучил задачи развития внутренней торговли на 2021 год. Так, министерством предусматривается формирование Национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры - сети оптово-распределительных центров планируется строительство 24 ОРЦ.
 
По данным пресс-службы, инфраструктура Национальной товаропроводящей системы позволит обеспечить приемку, хранение и перевалку более 2,1 млн тонн товаров, в том числе плодоовощной продукции - 625,0 тыс. тонн, мяса, рыбы, курицы - 300,0 тыс. тонн, бакали - 700,0 тыс. тонн, прочих - 520 тыс. тонн. Номенклатура ОРЦ составит более 20,0 тысяч наименований продукции.
 

Данная система распределения товаров обеспечит свободный доступ производителей к рынкам сбыта "от поля до прилавка", а потребителей качественной продукцией. Уже в этом году планируется начало строительства 7 ОРЦ в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях", - рассказал Казанбаев.

 
Начало реализации проекта строительства ОРЦ планируется в 2021 году в 3 этапа, завершение в 2024 году. На первом этапе 7 объектов: 4 ОРЦ хранения и 3 ОРЦ распределения. Инициирован 5 октября 2020 года. На втором этапе 7 объектов: 4 ОРЦ хранения, 1 ОРЦ распределения и 2 ОРЦ торговли. Планируемый срок инициации весна - 2021 года. На третьем этапе 10 объектов: 7 ОРЦ хранения, 1 ОРЦ распределения и 2 ОРЦ торговли. Планируемый срок инициации осень - 2021 года.
 
Также по поручению главы государства Министерством начата работа по совершенствованию законодательства в сфере биржевой торговли. Данным проектом закона предусмотрено увеличение требований и повышение прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение объемов биржевой торговли.
 
Вице-министр торговли и интеграции Казанбаев Е. рассказал, что будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сферах техрегулирования и защиты прав потребителей. Вторым этапом реформ в сфере техрегулирования и стандартизации является законопроект "Об оценке соответствия". Концепция законопроекта предусматривает гармонизацию с международным правом и требованиями международных организаций, а также ЕАЭС.
 
Он добавил, что в сфере защиты прав потребителей также готовится второй пакет законодательных изменений. Законопроект будет направлен на увеличение вовлеченности гражданского общества в систему защиты прав потребителей, внедрение института омбудсмена. Омбудсмен будет представлять, обеспечивать и защищать права и законные интересы потребителей. Он возьмет на себя роль "спикера" гражданского общества
 

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