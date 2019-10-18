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Сенат утвердил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

17.10.2019, 15:54 7885
Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе сената, показатели прогноза социально-экономического развития РК на 2019 год сохранены на уровне прогноза, скорректированного в апреле текущего года. С учетом динамики развития экономики с начала текущего года рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%.
 
Прогнозная цена на нефть на 2019 год сохранена на уровне $55 за баррель. Целевой коридор годовой инфляции по прогнозам Нацбанка сохранен в пределах 4,0 - 6,0%.
 

Основными задачами уточнения являются решение отдельных вопросов неотложного финансирования в социальной сфере, создание дополнительных источников роста экономики в последующие годы и обеспечение приемлемого уровня резерва Правительства на неотложные задачи до конца 2019 года. Реализация данных задач будет обеспечена путем перераспределения расходов и корректировки поступлений бюджета по итогам исполнения за 9 месяцев текущего года с увеличением на 94,9 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.

 
Отмечается, что расходы социального блока составляют 5,4 трлн тенге, или 44,9% от общего объема расходов, с увеличением на 6,7 млрд тенге. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют 2,2 трлн тенге.
 
Для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также в целях решения других неотложных вопросов резерв правительства на неотложные затраты увеличен на 61,8 млрд. тенге.
 
 

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